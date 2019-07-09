Eset обнаружила бэкдор, атакующий пользователей торрентов

Международная антивирусная компания Eset обнаружила вредоносную активность, направленную на пользователей южнокорейских и китайских торрент-сайтов. Злоумышленники распространяют бэкдор GoBot2/GoBotKR под видом пиратских версий фильмов, игр и сериалов.

Вредоносная программа GoBotKR является модифицированной версией бэкдора GoBot2, исходный код которого доступен с марта 2017 г. Заражение вредоносной программой выглядит следующим образом: пользователь скачивает торрент-файл фильма или сериала, после чего видит набор безобидных программ и расширений, включая файлы с расширениями PMA («инсталлятор для кодека»), MP4 и LNK.

«Злоумышленники пытаются обмануть пользователей, «начинив» торренты вредоносными программами с названиями привычных файлов, расширений и ярлыков», — сказала эксперт Eset Зузана Хромцова.

Вредоносная программа запускается после нажатия на LNK-файл. После установки GoBotKR начинается сбор системной информации: данные о конфигурации сети, операционной системе, процессоре и установленных антивирусных программах. Эта информация отправляется на командный C&C-сервер, расположенный в Южной Корее.

«Пересылаемая на C&C-сервер информация помогает злоумышленникам определиться с подходящими для будущих атак компьютерами», — отметила Зузана Хромцова.

Список команд, которые способен выполнять бэкдор, многообразен: раздача торрентов через BitTorrent и uTorrent, организация DDoS-атак, изменение фона рабочего стола, копирование бэкдора в папки облачных хранилищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive) или на съемный носитель, запуск прокси- или HTTP-сервера, изменение настроек брандмауэра, включение или отключение диспетчера задач и др.

Эксперты Eset уверены, что главной целью злоумышленников является объединение зараженных компьютеров в ботнет для совершения DDoS-атак.

Вредоносная кампания направлена преимущественно на жителей Южной Кореи (80% всех заражений бэкдором), Китая (10%) и Тайваня (5%).

Продукты Eset успешно детектируют угрозу как Win64/GoBot2 и Win64/GoBotKR.