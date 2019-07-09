BestDoctor защитит здоровье сотрудников SuperJob

BestDoctor предоставила полисы добровольного медицинского страхования 160 сотрудникам сервиса SuperJob. Медицинская программа включает стоматологию, госпитализацию и вызов врача на дом.

По итогам первых месяцев сотрудничества команда SuperJob высоко оценила гибкость подхода BestDoctor:

«Однозначно BestDoctor подстраивается под запросы клиента еще на этапе КП. Ребята 24/7 на связи с нами. Удобный онлайн-сервис по общению с врачом — в чате. Так как предыдущий опыт был печальным в плане дозвона до страховой (особенно в период эпидемии), вариант онлайн-общения при выборе провайдера услуг ДМС был для нас одним из существенных. Можем быстро согласовывать услуги и решить любой административный вопрос», — отметила Екатерина Смирнова, HR-директор SuperJob.

Технологическая платформа BestDoctor позволила реализовать соплатеж, то есть совместную оплату медицинских услуг работодателем и сотрудником в определенных клиниках. Этот инструмент открывает коллективу доступ к клиникам высокого класса и помогает привить осознанное отношение к потреблению медицинских услуг.

«По данным Bain&Co, 79% потребителей страховых услуг предпочитают использовать digital-каналы для общения со страховщиками. Команда SuperJob — не исключение. Мы всегда на связи с нашими пользователями через приложение и прислушиваемся к их пожеланиям, чтобы сделать сервис лучше», — отметил Михаил Беляндинов, исполнительный директор и сооснователь BestDoctor.

SuperJob предоставляет льготы и бенефиты команде по принципу кафетерия льгот. Сотрудники могут выбрать между ДМС, компенсацией проезда и другими опциями. Из 260 сотрудников компании 160 сделали выбор в пользу медицинского обслуживания.

SuperJob стал первым клиентом BestDoctor, который защищен от перерасхода медицинского бюджета. Риски страхует партнер BestDoctor — Страховой Дом ВСК.