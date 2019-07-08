Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

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Xiaomi объявила о запуске в России новейшего устройства бренда Redmi — Redmi 7A. Redmi 7A — это полностью обновленная версия его предшественника, Redmi 6A. Новый смартфон поставляется с более мощным процессором Qualcomm Snapdragon 439, аккумулятором с большей емкостью на 4000 мАч, усовершенствованным дизайном, более быстрым зарядным устройством на 10 Вт, улучшенными динамиками и защитой от брызг. Также устройство может принимать волны FM-диапазона без внешней антенны.

Redmi 7A, оснащенный Qualcomm Snapdragon 439, энергоэффективен. Восьмиядерный процессор обеспечивает бесперебойную работу и надежность смартфона. Все это в сочетании с аккумулятором повышенной емкости на 4000 мАч обеспечивает до двух дней автономной работы устройства при нормальном использовании смартфона.

Redmi 7A получил 5,45-дюймовый полноэкранный HD+ дисплей с широкими углами обзора и поддержкой полноэкранных жестов. Более того, устройство имеет специальную технологию фильтрации синего цвета для защиты и комфорта глаз, которая была сертифицирована TÜV Rheinland.

Redmi 7A оснащен 12-мегапиксельной основной камерой с большим размером пикселя 1,25 мкм, которая способна снимать четкие изображения даже в условиях низкой освещенности, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой с функцией разблокировки по лицу с искусственным интеллектом (ИИ).

Redmi 7A может принимать волны FM-диапазона без внешней антенны, а также поддерживает громкий вывод звука, благодаря чему пользователи Redmi 7A могут слушать свои любимые FM радиостанции без наушников. Кроме того, смартфон получил специальный слот для карт памяти microSD, разъем для наушников и защиту от брызг для удобного использования.

Redmi 7A поступит в продажу 9 июля в официальном онлайн-магазине Mi.com. С 15 июля смартфон можно будет приобрести в сети Официальных магазинов Mi Store, а также у розничных партнеров Xiaomi.

Устройство будет доступно в следующих цветах: матовый синий, матовый черный, синий алмаз, красный алмаз. Стоимость версии с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ составит 7 490 рублей, версии с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ — 8 490 рублей. Версии в цветах «Красный алмаз» и «Синий алмаз» будут доступны только в конфигурации 2 ГБ + 32 ГБ.