Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

В Райффайзенбанке назначен главный архитектор ИТ-дирекции

ИТ в банках

Райффайзенбанк объявил о назначении Сергея Ромахина на пост главного архитектора ИТ-дирекции.

Сергей выходит на позицию главного ИТ-архитектора, которая будет находиться в прямом подчинении руководителя дирекции информационных технологий Никиты Швецова. В новой роли Сергей будет отвечать за формирование единого видения развития IT-архитектуры в банке, создание архитектурного IT-сообщества, за разработку и внедрение единых практик, стандартов и правил IT-архитектуры.

Сергей привнесет в банк свой многолетний опыт работы в сфере IT. С 2012 года Сергей занимал должность главного архитектора и руководителя разработки системы «CRM Корпоративный» в компании «Сбербанк-Технологии», где под его руководством был выстроен процесс мониторинга проблемной задолженности, кредитный процесс, осуществлена интеграция с PegaBPM, SAS и SAP LM. После старта Agile-трансформации Сбербанка, в 2016 году Сергей перешел в ПАО «Сбербанк», где в роли главного архитектора Дивизиона «Цифровая платформа» трансформировал функцию и процессы корпоративной архитектуры в соответствии с Agile-моделью. В Дивизионе Сергей лидировал разработку архитектуры единой фронтальной системы, кросс-канальных кампаний продаж, нового мобильного банка, мессенджера, чат-ботов, NLP-платформы, сервиса аутентификации и идентификации и других проектов.

«Цифровая трансформация для Райффайзенбанка — определяющий фактор в развитии продуктов и сервисов. Единые практики, стандарты и правила IT-архитектуры в процессе трансформации гарантируют надежность и эффективность цифровых продуктов», — сказал Сергей Ромахин.

Другие материалы рубрики

Три четверти российских банков уязвимы для кибератак

Сбербанк раскритиковал «официальный российский блокчейн». Он медленный, неэффективный и небезопасный

В банке «Тинькофф» сбой второй день подряд

Россиянин ограбил банкоматы Сбербанка и Райффайзенбанка с помощью канцелярской скрепки

ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов

Российский банк построил нейросеть в Microsoft Azure, чтобы следить за настроением клиентов

Техника

Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор

Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий

Лучшие морозильные камеры: хиты продаж

Топ-10 бесплатных игр для смартфонов
Показать еще
Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Бизнес от кибератак защищают искусственный интеллект и большие бюджеты Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии