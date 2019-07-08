«Стэп лоджик» и Huawei заложили ИТ-фундамент в башне «Око»

«Стэп лоджик» и Huawei сообщили о завершении проекта по созданию серверной и сетевой инфраструктур небоскреба «Око», расположенного на территории ММДЦ «Москва-сити». В результате выполненных работ на 24 этажах здания общей площадью 50 тыс. кв. метров заложен фундамент для ежедневной работы порядка 4,5 тыс. сотрудников органов исполнительной власти Москвы.

В конце 2018 г. в небоскреб «Око» переехали офисы органов исполнительной власти (ОИВ) Москвы: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Департамент городского имущества, Департамент торговли и услуг, Департамент информационных технологий, Департамент инвестиционной и промышленной политики, Комитет по туризму. Цель переезда – сокращение расходов за счет уменьшения используемых для работы помещений. Для организации ежедневной работы сотрудников, непрерывности бизнес-процессов и высокой доступности ИТ-сервисов потребовалась высокопроизводительная и надежная ИКТ-инфраструктура, создание которой было доверено компании «Стэп лоджик». Часть проекта, включающая построение серверной, сетевой инфраструктур и обеспечение сетевой безопасности, выполнена на базе технологий Huawei.

Оборудование Huawei используется на объекте для решения широкого спектра задач: виртуализации, функционирования проводной и беспроводной сетей, информационной и сетевой безопасности, прикладных информационных аспектов, работы мультимедийных систем и др. Так, решения вендора играют важную роль в создании информационно-технологической системы центральной серверной, в состав которой вошли 84 сервера FusionServer RH1288 V3. А система виртуализации Huawei обеспечивает функционирование всех подсистем комплексной ИКТ-инфраструктуры объекта.

Для организации единой среды передачи данных, предоставления пользователям коммуникационных и информационных сервисов в здании «Око» построена проводная и беспроводная сетевые инфраструктуры с использованием решений Huawei. ЛВС развернута на всей территории офиса, охватывает более 4,4 тыс. рабочих мест и насчитывает свыше 10 тыс. портов для подключения пользовательского оборудования органов исполнительной власти. При создании системы использован иерархический (модульный) подход к организации сетевой топологии, упрощающий дальнейшую эксплуатацию и масштабирование ЛВС. Высокий уровень отказоустойчивости обеспечивается за счет применения «горячего» резервирования. В качестве оборудования уровня ядра ЛВС использованы современные модульные коммутаторы Huawei S12700. Также в проекте применяются коммутаторы уровня доступа Huawei S5700, S2700 и высокопроизводительные мультисервисные маршрутизаторы Huawei NE20E. Беспроводная сеть стандарта 802.11ac обеспечивает полное бесшовное покрытие занимаемых заказчиком зон и офисных площадей.

В основе системы сетевой безопасности, созданной командой «Стэп лоджик», также лежат продукты Huawei: два типа межсетевых экранов – ядра и периметра, а также семь серверов безопасности. Для защиты ядра ЛВС применяются межсетевые экраны Huawei USG 6680, работающие в режиме горячего резервирования. Функции по разделению трафика на уровне ядра ЛВС для различных органов исполнительной власти, а также разделение полномочий по администрированию политик ИБ достигается путем использования виртуальных систем (межсетевых экранов), работающих на отказоустойчивой паре USG6680. Для защиты периметра ЛВС применяется отказоустойчивая конфигурация Huawei USG 6650. Решения включают в себя сервисы безопасности по обнаружению и предотвращению вторжений, антивирусной защите сети, фильтрации DDoS-атак, контролю приложений. Данные сервисы интегрируются с каталогом пользователей, что позволяет прописывать политики безопасности на основе доменных атрибутов. На текущий момент оборудование Huawei USG 6650 и 6680 прошло сертификацию ФСТЭК и может применяться на предприятиях, к которым регулятор предъявляет особые требования.

Кроме того, в рамках проекта внедрена централизованная система управления оборудованием Huawei eSight, которая предоставляет инструменты для контроля работоспособности сетевой инфраструктуры, межсетевых экранов, политик ИБ.

«Huawei – один из наших старейших партнеров, мы реализовали множество совместных проектов и не понаслышке знаем все преимущества решений вендора. В первую очередь, это оптимальное соотношение цена/качество. И многие наши заказчики отдают предпочтение оборудованию Huawei именно по этой причине. По итогам нашего проекта в «Око» органы исполнительной власти Москвы получили новые рабочие площади и рабочие места, смогли значительно сократить издержки на взаимодействие между структурными подразделениями, а также консолидировать информационные сервисы. При этом созданная инфраструктура позволяет значительно снизить затраты на ее использование, одновременно с этим предоставляя максимальный функционал с возможностью дальнейшего расширения», – сказала Евгения Федотова, директор по развитию бизнеса «Стэп лоджик».

«Мы рады возможности принять участие в проекте оптимизации деятельности органов исполнительной власти Москвы с помощью новейших информационных технологий Huawei и в целом продолжать делать свой вклад в процесс цифровой трансформации российской экономики. Решения прошли необходимую сертификацию и соответствуют самым высоким требованиям как коммерческих, так и государственных структур, – сказал Ван Чэнь (Wang Chen), директор по продажам Huawei Enterprise в России. – Партнеры традиционно играют в бизнесе Huawei ключевую роль. Понимание специалистами "Стэп лоджик", одного из наших самых давних и надежных партнеров, всех особенностей требований заказчика, а также их высокие технологические компетенции позволили реализовать десятки уникальных совместных проектов, построенных на передовых технологических решениях Huawei».