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«Синара» и фирма «1С» усилят взаимодействие по внедрению систем на основе «1С:Предприятия»

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На площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2019» группа «Синара» и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий.

Свои подписи на документе поставили директор по экономике и финансам группы «Синара» Анатолий Овсянников и директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров. В рамках соглашения планируется усилить взаимодействие сторон по внедрению цифровых систем управления на платформе «1С:Предприятия» для всех бизнес-направлений группы «Синара». Совместная деятельность компаний будет направлена на разработку интегрированных эффективных решений под конкретные задачи и проекты группы «Синара» с целью комплексной автоматизации рабочих процессов в машиностроении, девелопменте и финансовой сфере.

Как отметил Анатолий Овсянников, построение цифровой бизнес-модели управления является одной из стратегических задач компании. «Перспективная технология позволит нашим компаниям оперативно моделировать производственные программы и создавать финансовые модели с учетом эффективного реагирования на внешние факторы рынка», — сказал Анатолий Овсянников.

«Внедрение комплекса "1С:Корпорация" поможет нашим партнерам решать актуальные вопросы цифровой трансформации бизнеса и получать от этого ощутимый экономический эффект. Для фирмы "1С" работа с такой крупной многопрофильной компанией, как группа "Синара", позволит получить ценный опыт, который будет применен для дальнейшего развития решений системы "1С:Предприятие", — отметил Алексей Нестеров.

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