«СБклауд» и «Сервионика» начали акцию по выкупу серверов у заказчиков

«СБклауд» и «Сервионика» в рамках новой акции «Облако – за сервер» предлагают заказчикам поменять старое серверное оборудование на современные высокопроизводительные облачные ресурсы. За сданные серверы заказчик может получить деньги либо эквивалентный объем облачных ресурсов «СБклауд».

В акции могут участвовать серверы любых производителей. В зависимости от состояния серверы оцениваются по рыночной или балансовой стоимости. После передачи они могут использоваться для сервисных проектов «Сервионики» и ее партнеров (создание подменного фонда и парка запчастей) либо будут утилизированы.

Одним из первых участников акции «Облако – за сервер» стал ресторанный холдинг Iconfood, в который входят такие рестораны и кафе, как ресторан современной гастрономии Black Market, бар-ресторан Corner Burger, мясной ресторан Corner Grill и сеть udcкафе. У компании был большой парк серверного оборудования.

«Наше серверное оборудование требовало модернизации, однако более выгодным вариантом с учетом стратегии развития бизнеса стал переход в облако. При поддержке "СБклауд" он прошел не только просто и быстро, но и на максимально выгодных условиях: за счет передачи наших серверов провайдеру», – отметили в ресторанном холдинге Iconfood.

Специалисты «СБклауд» взяли на себя весь цикл работ по переносу ИТ-инфраструктуры ресторанного холдинга Iconfood в облако: от аудита текущей ИТ-архитектуры до утилизации устаревших серверов. Пресейл-департамент «СБклауд» детально изучил сложившуюся ИТ-архитектуру заказчика, провел базовые расчеты по конфигурациям и необходимому объему облачных ресурсов. Кроме того, была проведена оценка стоимости серверного оборудования заказчика. На основе полученных данных был подготовлен план по переходу в облако. По условиям акции «Облако – за сервер» провайдер мог выкупить оборудование либо предоставить заказчику объем ресурсов, эквивалентный стоимости серверов. Холдинг Iconfood выбрал второй вариант и благодаря этому получил возможность перейти в облако практически бесплатно.