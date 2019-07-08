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SAP поможет УрГЭУ проводить исследования и готовить научные труды

Бизнес Кадры

Уральский государственный экономический университет и SAP объявили о новом этапе партнерства в рамках Университетского Альянса SAP. В ходе сотрудничества университет будет проводить академические исследования и преподавать ряд учебных дисциплин с использованием продуктов SAP. Соответствующее соглашение на «Иннопром-2019» подписали генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов и ректор УрГЭУ Яков Силин.

В рамках соглашения УрГЭУ получит доступ к лицензиям, учебным материалам и ИТ-ландшафтам SAP. У вуза появится возможность обучать студентов, повышать квалификацию преподавателей и заниматься подготовкой научных работ с использованием лучших мировых практик. УрГЭУ присоединится к сообществу из более 3400 ведущих мировых вузов, входящих в образовательную программу.

«Вступая в альянс с SAP, УрГЭУ становится на более высокую ступень международного развития, так как доступ к учебным материалам и ресурсам компании обеспечивает нам возможность реализации научных исследований на новом уровне. Помимо этого, уральские предприятия металлургической, горнодобывающей и других отраслей промышленности используют в своей деятельности продукты компании SAP. Поэтому понимание, как работают эти решения, позволят нашим студентам успешно конкурировать на рынке труда, - отметил Яков Силин, ректор Уральского государственного экономического университета.

«SAP активно поддерживает образовательные инициативы в России и СНГ. На протяжении нескольких лет мы инвестируем в их развитие более 5 млн евро в год. С 2016 года мы открыли 15 академических центров инноваций SAP Next-Gen Labs в России и СНГ, в наших программах приняли участие более 50 000 студентов, и мы не собираемся останавливаться. Цель SAP – сделать IT-технологии по-настоящему доступными для студентов, чтобы после окончания вуза они умели работать с инновационными решениями и создавать на их основе любые бизнес-сценарии», - отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

Университетский альянс SAP – это глобальная академическая программа SAP, не имеющая мировых аналогов по формату и масштабу. Ее цель – помочь студентам и преподавателям вузов получить необходимые в любой сфере навыки работы с современными IT-решениями. В рамках образовательной программы SAP работает более, чем с 150 университетами в России и СНГ. На глобальном уровне участниками программы являются более 3400 учебных заведений из 116 стран мира, более 50 академических центров инноваций и разработок, стартапы и научные проекты.

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