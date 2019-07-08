Ростех представил гражданские DMR-радиостанции c дизайном «Студии Артемия Лебедева»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех впервые представил опытные образцы цифровых гражданских DMR-радиостанций (Digital Mobile Radio) на выставке «Иннопром-2019». Устройства совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи.

Новые радиостанции, разработанные концерном «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»), представлены в трех вариантах – портативная, автомобильная и ретранслятор. Технические характеристики всех моделей разработаны с учетом перспектив их использования на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, на промышленных предприятиях, в правоохранительных органах, МЧС, скорой помощи и логистических компаниях.

Портативная радиостанция обеспечивает качественную цифровую связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в радиусе до 30 км, скорость установки соединения составляет 30 миллисекунд. Новые средства связи отличает устойчивость к механическому воздействию (ударам), вибрации, экстремальным температурам, попаданию влаги. Устройства также имеют улучшенную систему защиты от помех и шифрования связи. Это позволяет использовать их при необходимости оперативно развернуть защищенную систему связи в местах с плохим покрытием сотовых сетей.

В радиостанциях использовано отечественное программное обеспечение и технические решения концерна «Созвездие», защищенные патентами РФ. Дизайн корпуса разработан «Студией Артемия Лебедева».

«Новую линейку радиостанций отличают высокие технические характеристики и качественный промышленный дизайн, объединяющий удобство в использовании и современный внешний вид. Все это призвано сделать продукцию востребованной на рынке профессиональной радиосвязи не только в b2b-, но и в b2c-сегменте, где привлекательный внешний вид и эргономичность играют не меньшую роль, чем качество связи. Первая серийная партия будет выпущена в 2020 году, в последующие годы мы планируем выйти на объем свыше 100 тысяч изделий в год», - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Новые радиостанции успешно прошли сертификацию в ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Cоюза (EUIPO), что дает концерну «Созвездие» право продавать данную технику на территории стран членов ЕС и защищает использованные технологические и дизайнерские решения от незаконного копирования.