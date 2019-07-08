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ОС Astra Linux для процессоров «Байкал» сертифицирована ФСТЭК России

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Astra Linux, российский разработчик операционных систем, объявил об успешном прохождении инспекционного контроля операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Севастополь» для процессоров «Байкал-T1» (MIPS) на соответствие требованиям безопасности информации к операционным системам типа «А» второго класса защиты в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России. Теперь доверенная аппаратно-программная платформа в составе операционной системы Astra Linux Special Edition релиз «Севастополь» и вычислительных комплексов на основе процессоров «Байкал-Т1» может применяться в информационных системах тех организаций, которые работают с информацией ограниченного доступа, в том числе с государственной тайной.

Таким образом, группа Astra Linux завершила комплекс мероприятий по сертификации операционной системы Astra Linux Special Edition на основных используемых в России процессорах как зарубежного производства – компаний Intel, AMD, IBM, так и отечественных – «Эльбрус» и «Байкал-Т1».

«В процессе сертификации операционной системы Astra Linux Special Edition релиз "Севастополь" мы подтвердили ее полную функциональность. Сегодня отечественный рынок получил еще одну готовую к практическому применению аппаратно-программную платформу полностью российского производства. В настоящий момент мы закрыли работы по сертификации ОС для большинства архитектур, но в наших планах выпустить ряд новых релизов, которые обеспечат совместимость Astra Linux с процессорами, имеющими отличные перспективы в составе различного оборудования», – отметил директор по продукту группы Astra Linux Роман Мылицын.

«Наличие операционной системы такого уровня доверия для разрабатываемой нами персональной вычислительной техники на базе отечественных процессоров "Байкал" станет, безусловно, одной из важнейших характеристик наших решений, так как требования к информационной безопасности аппаратно-программных платформ постоянно повышаются, причем не только у государственных, но и у коммерческих структур», – отметила директор по развитию «Т-платформы» Светлана Легостаева.

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