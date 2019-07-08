Huawei запустила программу Service Plus с расширенной гарантией и дополнительными услугами

Huawei представила программу Huawei Service Plus — пакет услуг, помогающих пользователям поддерживать свои мобильные устройства в оптимальном состоянии.

На первом этапе программа начнет работать в центрах обслуживания в Южной Африке, Польше, Мексике, Перу, Чили, Сингапуре и России. Впоследствии список стран будет расширяться. В рамках программы пользователи устройств Huawei смогут воспользоваться специальными сервисными предложениями: 90 дней дополнительного сервисного обслуживания для гарантийных устройств, требующих замены аппаратных компонентов. В России предложение действует при личном обращении в один из четырех эксклюзивных многофункциональных центров Huawei в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге; расширенный доступ к сервисному обслуживанию: для удобства пользователей центры обслуживания и горячая линия работают по расширенному графику, в том числе и в воскресенье; бесплатная оптимизация системы: пользователи получат советы, как поддерживать свои мобильные устройства в отличном состоянии, а также оптимизацию операционной системы с помощью приложения Huawei Optimiser.

«Компания Huawei всегда ставит на первое место комфорт своих клиентов, — сказал вице-президент департамента маркетинга и продаж Huawei Consumer Business Group Джим Сюй (Jim Xu). — Нам хорошо известно, что для многих пользователей смартфоны являются неотъемлемой составляющей жизни, поэтому им очень важно быть уверенными, что их устройства находятся в отличном состоянии. Программа Service Plus призвана обеспечить новый уровень комфорта для пользователей Huawei».

Все владельцы устройств Huawei могут воспользоваться представленными услугами независимо от того, где именно они приобрели их: напрямую в Huawei, в магазинах-партнерах или через другие каналы.