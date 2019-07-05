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Программно-методический комплекс «1С:Налоговый мониторинг» будет разработан в сотрудничестве с PwC

Интеграция Бизнес-приложения

PwC и «1С» объявили о начале совместной работы над программно-методическим комплексом для автоматизации задач налогоплательщиков в режиме налогового мониторинга.

Сотрудничество предполагает разработку и развитие функциональности программно-методического комплекса «1С:Налоговый мониторинг» по результатам совместного участия в проектах внедрения и на основании обобщения проектной практики. Кроме того, запланирована серия совместных информационных мероприятий для участников налогового мониторинга.

Новый программный продукт будет обладать функциональностью, позволяющей компаниям обеспечить взаимодействие с налоговыми органами в рамках налогового мониторинга, включая: раскрытие налоговых показателей; публикацию данных; взаимодействие с налоговым органом раскрытие системы внутренних контролей.

Программный продукт «1С:Налоговый мониторинг» будет доступен пользователям в конце 2019 г., выпуск бета-версии запланирован на июль 2019 г.

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