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OKI Europe представила ПО Sendys Explorer

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OKI Europe Ltd анонсировала выпуск универсального программного обеспечения Sendys Explorer. Эксклюзивное программное решение от OKI дает возможность пользователям из любых отраслей и организаций любого размера использовать больше возможностей принтеров и МФУ OKI.

Коммерческие организации, медицинские учреждения и ритеил-бизнес могут оцифровывать документы и управлять ими, а также удаленно контролировать задания печати — все это при более высоком уровне защиты и сниженном количестве отходов.

Решение Sendys Explorer совместимо с офисными принтерами OKI и поможет организациям взять под контроль парк устройств для печати и управления документами. Также к этому ПО можно легко получить доступ с компьютера, ноутбука, мобильного телефона или напрямую с интеллектуальных МФУ OKI, оснащенных цветным сенсорным экраном и простым интерфейсом, что открывает ряд новых возможностей и экономит время и деньги.

Sendys Explorer и инструмент Sendys Fleet Manager доступны для клиентов OKI бесплатно, в то время как средство оптического распознавания символов Sendys Explorer Premium OCR и Sendys Explorer Output Manager наряду с дополнительными модулями Flex Connector и Flex Connector Plus предоставляются за дополнительную плату.

Общие функции Sendys Explorer: OCR (оптическое распознавание символов) для отсканированных или загруженных файлов, сканирование на электронную почту, удаленный доступ и управление документами, управление частными и общедоступными документами и файлами, печать напрямую из облачных платформ через доступ к файлам с принтера, ПК или смартфона, доступно для клиентов OKI бесплатно.

Инструмент позволяет удаленно просматривать состояние каждого принтера и МФУ в режиме реального времени, а также удаленно управлять обновлениями микропрограммного обеспечения, включая обновление по расписанию для минимизации времени простоя бизнес-процессов. Помимо управления парком устройств этот инструмент обеспечивает простое обслуживание и повышает экономичность посредством составления и отправки отчетов об использовании, а также отображения уведомлений о состоянии устройств на настраиваемой панели управления.

Cloud Connector дает возможность пользователям отправлять документы в Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business, Google Drive или Microsoft SharePoint.

С Flex Connector можно сканировать и переносить документы, предоставлять общий доступ для быстрого сохранения, получения и управления, что увеличит продуктивность сотрудников и повысит уровень безопасности. Пользователи смогут настраивать для файлов поля ввода, создавать папки и автоматически генерировать имена. Также им будут доступны персонализированные ярлыки для интеллектуальных МФУ OKI и смартфонов.

Flex Connector Plus — это преимущества Flex Connector и функция Zonal OCR, позволяющая извлекать поля с данными из документов в качестве метаданных, которые затем можно автоматически импортировать в любое стороннее приложение для простого и безопасного получения файлов. Извлеченные данные можно проверить на МФУ OKI во избежание различных ошибок

Sendys Explorer Premium OCR — это современный инструмент оцифровки документов, основой которого является инновационная технология оптического распознавания символов от ABBYY. Этот инструмент позволяет компьютеру идентифицировать буквы и слова, чтобы пользователи могли редактировать, копировать, анализировать и извлекать из них контент точно так же, как если бы это был стандартный текстовый документ.

Sendys Explorer Output Manager обеспечивает безопасное управление печатной продукцией, предоставляя администратору возможности управления печатью, копированием и сканированием документов пользователями. Задания печати защищаются посредством аутентификации пользователя на устройствах OKI — для прохождения проверки можно ввести данные учетной записи в сети или PIN-код либо приложить карту с NFC-модулем. Напечатанные документы также можно получить в любом устройстве с поддержкой печати по запросу. Отчет об управлении печатной продукцией позволит отслеживать расходы на печать, избежать ненужной печати и внедрять политики, например, ограничивать цветную печать. Это обеспечит прозрачность процесса и поможет снизить расходы.

«Мы рады анонсировать выпуск мощного комплекта программного обеспечения Sendys Explorer, которое будет доступно только на устройствах OKI. Это универсальное программное обеспечение совместимо со всеми офисными принтерами OKI и будет оценено по достоинству нашими конечными пользователями, которым оно поможет сэкономить время и деньги. Этот ряд программных инструментов дает множество преимуществ, например, повышает производительность и эффективность, а также улучшает защиту процессов и документов, — сказал Стив Кумбс, менеджер по решениям и продукции MPS, OKI Europe Ltd. — Теперь клиенты смогут оцифровывать, публиковать и организовывать документы, оптимизировать рабочие процессы, повышать уровень безопасности и сокращать количество отходов. Комплект Sendys Explorer уже был установлен 6 000 раз и управляет более чем 30 000 устройств — он доказал свою эффективность для организаций в различных отраслях и помогает им поддерживать максимальную производительность процессов печати».

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