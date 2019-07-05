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Ivideon запустил сервис распознавания лиц Face Recognition

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Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для бизнеса Ivideon представил технологию распознавания лиц для крупного, среднего и малого бизнеса и открывает полный доступ к аналитическому модулю Ivideon Face Recognition по тарифам от 1,7 тыс. руб. за камеру.

Сегодня у бизнеса есть возможность использовать распознавание лиц для обнаружения нарушителей, предотвращения воровства и мошенничества на кассах, занесения в базу лояльных клиентов для прогрессивных программ лояльности, определения демографии и эмоций клиентов, учета рабочего времени и формирования отчетов по эффективности сотрудников, подсчета уникальных посетителей и отслеживания конверсии посетителей в покупателей.

Первые пилотные проекты с распознаванием лиц Ivideon запустились осенью 2018 г. Сейчас раздел «Лица» стал доступен всем пользователям Ivideon в личном кабинете сервиса. Пользователь может выполнить все необходимые действия сам, установив специальную версию программы Ivideon Server.

Возможности Ivideon Face Recognition включают в себя: push-уведомления об обнаружении персон из составленных пользователем списков; звуковые уведомления об обнаружении в веб-интерфейсе; возможность настройки параметров и зон обнаружения; отчеты по рабочему времени; демографические отчеты; информация об эмоциях и отчеты по эмоциям.

Ivideon — cервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для удаленного контроля с 15 дата-центрами по всему миру. Компания развивается с 2010 г., а в 2018 г. привлекла значительные инвестиции от венчурного фонда Rusnano Sistema SICAR.

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