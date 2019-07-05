Исследование Axoft и Astra Linux: сложности интеграции тормозят импортозамещение

Группа Astra Linux и ее партнер, сервисный ИТ-дистрибутор Axoft, представили результаты опроса, проведенного среди участников конференции Astra Linux на тему импортозамещения в ИТ. 84% всех респондентов основной причиной, тормозящей этот процесс в стране, называют «проблемы интеграции в текущую инфраструктуру».

75% участников опроса – ИТ-специалисты и руководители ИТ-подразделений, 25% – представители смежных областей: коммерческие и операционные директора, менеджеры по продажам. 60% респондентов представляли госсектор: бюджетные учреждения и госкомпании. Значительной разницы между ответами аудитории – представителей ИТ и смежных областей – не наблюдалось.

На просьбу выделить не более пяти причин, тормозящих процесс импортозамещения в стране, 84% всех респондентов выбрали вариант «Проблемы интеграции в текущую инфраструктуру». На втором и третьем местах по популярности варианты «Мало подходящих решений» и «Привычки пользователей» – по 73% и 72% соответственно. Далее следуют ответы «Ограниченность бюджетов» (55% опрошенных), «Нет достаточной информации о продуктах» (45% респондентов), «Стереотипы» (34% участников).

На вопрос «Каковы причины, тормозящие импортозамещение непосредственно в ваших компаниях» участники на первое место также поставили причину, связанную с интеграцией в текущую инфраструктуру (59% респондентов). На втором месте (36% опрошенных) – ограничения, связанные с выделением бюджетов на импортозамещение. На третьем (25% участников) – отсутствие подходящих решений и привычки пользователей. Если выделить мнение только ИТ-специалистов по данному вопросу, то эти респонденты несколько чаще (в 41% случаев) указывали «ограничение выделенных бюджетов».

Кроме того, участники исследования оценили перспективы импортозамещения. Им были предложены на выбор два варианта ответа: «Это зависит от политики импортозамещения, возможны любые сценарии» или «Это всерьез и надолго, несмотря ни на что». Мнения по этому вопросу разделились поровну: по 47%. Затруднились с ответом 6% респондентов.

«Политика импортозамещения – одна из самых актуальных в ИТ тем. Axoft уделяет ей особое внимание: два года назад мы запустили спецпроект по импортозамещению, открыв партнерскому каналу доступ к широкому спектру продуктов, представленных в реестре отечественного ПО. Для того чтобы оставаться на острие темы, понимать настроения клиентов наших партнеров, вовремя выявлять основные "болевые точки" и находить оптимальные способы их разрешения, мы и организовали данный опрос. А благодаря мероприятию ГК Astra Linux, производителя отечественных решений для информационных систем, мы смогли оперативно реализовать этот проект. Надеемся, результаты исследования окажутся полезными для наших партнеров в их работе с заказчиками», – сказала Ольга Гоз, директор по маркетингу компании Axoft.