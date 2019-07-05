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«Элар» внедрила единую архивную ИС в госархиве Астаны

Интеграция Внедрения

«Элар» в рамках стратегии развития Государственного архива города Нур-Султан на 2019-2021 годы внедрила Единую архивную информационную систему на базе АИС «Элар-Архив», а также поставила профессиональное сканирующее оборудование отечественной марки «Элар».

Госархив города Нур-Султан входит в единую систему архивного дела Республики Казахстан и распространяет свои функции на ведомственные архивы и документацию учреждений, находящихся на территории города, а также на документы, отнесенные к составу Национального архивного фонда Республики. Сегодня архив города Нур-Султан, на хранении в котором находятся 696 фондов с общим объемом более 357 тыс. единиц хранения за период с 1915 по 2019 годы, начал активно использовать все преимущества цифрового формата новых технологий.

Благодаря информационной системе, разработанной корпорацией «Элар», автоматизирована деятельность архива в сфере оказания услуг физическим и юридическим лицам по выдаче справок, - ежегодно учреждение исполняет порядка 10 тысяч социально-правовых запросов.

«Автоматизация процесса позволила нам значительно повысить качество оказываемых услуг и одновременно сократить как трудозатраты специалистов, так и время ожидания по запросам документов, - сказала заместитель директора Государственного архива города Нур-Султан Молдабекова А.Х. – Внедрение информационной системы дало нам возможность изъять из оборота оригиналы особо ценных, уникальных и востребованных документов и в целом повысить доступность архивной информации для граждан и юридических лиц».

Также в госархив города Нур-Султан было поставлено отечественное высокопроизводительное оборудование «Элар»: планетарный сканер «ПланСкан А2ВЦ», сканер «Элар ПауэрСкан», высокоскоростной поточный сканер «Элар СКАМАКС». «Реализация Стратегии по развитию государственного архива и внедрение новых технологий позволит нам обеспечить развитие архивного дела на уровне передовых мировых тенденций, - сказала Молдабекова А.Х. – Мы планируем дальнейшие работы по модернизации Госархива и эффективное использование современных технологий и сервисов в нашей ежедневной деятельности».



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