Бывший топ-менеджер Amazon назначена старшим вице-президентом «Связного» по электронной коммерции

Объединенная компания «Связной | Евросеть» объявила о назначении Елены Млоток на должность старшего вице-президента по электронной коммерции. Елена имеет более чем 20-летний разносторонний коммерческий опыт в корпоративной и стартап- среде в отраслях, ориентированных на потребителя. До прихода в «Связной» Елена занимала управленческие позиции в международных компаниях-лидерах рынка — Amazon, Visa, «Фруже» и Henkel, где отвечала за развитие бизнеса, маркетинг, новые продукты и инновации.

Первоочередной задачей для Елены станут: разработка стратегии электронной коммерции компании с учетом новых условий рынка и формирование команды для ее успешной реализации.

«E-commerce — это наша новая реальность. Чтобы быть лидером, мы ежедневно должны предлагать быстрые, современные, простые решения для клиентов, не уступающие лучшим мировым практикам. И в эпоху всеобщей цифровизации важно иметь в команде игрока с уникальным опытом работы с цифровыми инструментами и решениями, опережающими время. Елена — профессионал своего дела, и я рада, что она присоединилась к нашей команде», — сказала Оксана Гуськова, президент объединенной компании «Связной | Евросеть».

«Для меня большая радость и честь присоединиться к команде "Связного" и принять вызов — обеспечить экспоненциальный рост электронной коммерции. Мы не хотим создать еще один интернет-магазин в России. Наша цель — стать единым и лучшим местом совершения покупок для покупателей и лучшей площадкой продаж товаров для продавцов, способной успешно конкурировать с мировыми лидерами», — сказала Елена Млоток, старший вице-президент по электронной коммерции объединенной компании «Связной | Евросеть».