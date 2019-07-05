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«Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019»

ИТ в госсекторе

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех покажет решения для реализации проекта «умного города» на международной промышленной выставке «Иннопром-2019».

Одной из новинок, обеспечивающих комфорт граждан, является программно-аппаратный комплекс (ПАК) «КриптоБиоКабина» - разработка в сфере сбора и выдачи документов при изготовлении заграничных паспортов. Комплекс автоматизирует процесс получения биометрических данных заявителя и процесс выдачи ему документа.

Концерн представляет на выставке цифровую модель аналитического мониторинга «Ситуационный центр», которая обеспечивает оценку ситуации в целом «одним взглядом» с выходом на детализированные визуально-интерактивные панели по всем направлениям деятельности в различных разрезах; автоматизированную систему мониторинга и диагностики (АСМД) - программный комплекс, реализующий задачи онлайн мониторинга и обслуживания электрооборудования (трансформаторы, электродвигатели); систему сбора и анализа информации о техническом состоянии распределенных объектов инфраструктуры (линии электропередачи, автодороги, ЖД пути, трубопровод и т.п.) с помощью БПЛА, датчиков и мобильных устройств (САТС ВЛ) .

Специалисты концерна примут участие в круглом столе, посвященном диверсификации ОПК «Стратегия развития ОПК в условиях перемен».

В 2019 году экспозиция Ростеха, в которой участвует концерн «Автоматика», посвящена диверсификации ОПК. Основная цель проекта – продвижение идеи диверсификации и создание эффективного инструмента взаимодействия между госструктурами, институтами развития, исследовательскими организациями и производителями.

«Концерн «Автоматика» активно включился в национальный проект «Цифровая экономика», в рамках которого проходит реализация проекта «Умный город», и уже имеет богатый опыт по внедрению инновационных технологий. Представленные на «Иннопроме» продукты призваны повысить не только уровень комфорта граждан, но и их безопасность. Концерн «Автоматика» готов предложить заказчикам весь спектр решений для развития городской инфраструктуры, в том числе в таких сферах, как «Безопасный город», «Цифровая школа», торговля. Многие продукты уже успешно используются заказчиками, ряд проектов готовится к реализации», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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