Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST

VisionLabs, (входит в экосистему Сбербанка) второй раз подряд завоевала первое место в тестировании алгоритмов распознавания лиц Национального института стандартов и технологий США (NIST).

Технология VisionLabs заняла первое место в категории Mugshot и вошла в топ-3 категории Visa. Скорость распознавания алгоритма VisionLabs в два раза выше, чем у остальных участников с аналогичными решениями.

В категории Mugshot (фотопортрет преступника, где освещение и фон вариативны, а качество изображения может быть плохим): распознавание лиц тестируется на базе, содержащей более 1 миллиона фотографий людей. Особенность и сложность базы в том, что в ней присутствуют фотографии одного и того же человека со значительной разницей в возрасте. Алгоритм VisionLabs распознает правильно 99.6%, при доле ошибочных срабатываний 0,001%. Это наилучший результатом среди всех производителей.

Отдельно в категории Mugshot прошел тест, в котором задача распознать людей по фотографиям, сделанные с разницей в 14 лет. В этом тесте VisionLabs заняла первое место (99,5%, при доле ошибочных срабатываний 0,001%) c самым устойчивым к возрастным изменениям алгоритмом распознавания лиц.

В категории Visa распознавание происходит на студийных фотографиях в хорошем освещении на белом фоне. База для распознавания составляет несколько сотен тысяч фотографий людей. Главная сложность базы в том, что в ней представлены люди из более чем ста стран. В тестировании алгоритм VisionLabs правильно распознал 99,5% при доле ошибочных срабатываний 0,0001%, что стало вторым результатом среди всех производителей.

«За последний год наша технология несколько раз признавалась лучшей на международных конкурсах среди аналогичных мировых решений. И мы в VisionLabs очень гордимся тем, что наш алгоритм в очередной раз признан наиболее точным и эффективным. Мы стараемся постоянно совершенствовать наши разработки для предоставления самого высокого качества технологий клиентам. С помощью наших решений клиенты в различных сферах бизнеса обеспечивают максимально оперативные и безопасные рабочие процессы, повышая лояльность своих клиентов и качество предоставляемых услуг», - отметил генеральный директор VisionLabs Александр Ханин.

Таблица показывает наиболее эффективные алгоритмы 1:1, измеренные по частоте несовпадений (FNMR) в нескольких различных наборах данных.

В апреле 2019 года VisionLabs заняла первые места в категориях Mugshot, а также вошла в тройку лидеров в срезе Visa. Алгоритмы VisionLabs показали хороший уровень точности, а также скорость в 2,5 раза быстрее всех основных конкурентов. Ознакомиться с подробными результатами конкурса в апреле можно по ссылке.

NIST начал новую оценку технологий распознавания лиц в феврале 2017 года. Тестирование FRVT 1:1 соответствует сценарию подтверждения личности человека путем верификации по фотографии. Исследование в том числе призвано помочь Министерству торговли США выявить лучших мировых поставщиков подобных программных решений.

В марте 2019 года компания VisionLabs заняла первое место на крупнейшем международном конкурсе ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge от конференции CVPR 2019, главного ежегодного мероприятия по компьютерному зрению. Команда VisionLabs представила на конкурсе технологию Liveness, которая в 1,5 раза превзошла результаты участника, занявшего второе место. Всего в финальном этапе принимало участие 25 команд из разных стран.