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«Связной» начал продажи умного дома от «Яндекса»

Ритейл Розница Техника

«Связной | Евросеть» и «Яндекс» объявили о старте продаж умных устройств в магазинах «Связной». Ритейлер стал первой розничной сетью в России, в которой появилась умная лампочка и розетка, а также пульт от «Яндекса». Умные устройства для дома можно будет купить в магазинах сети или заказать доставку на сайте svyaznoy.ru. Лампочку и розетку можно будет приобрести по цене 1190 рублей, а пульт — за 1390 рублей.

«Стратегическое партнёрство с «Яндексом» предоставляет нашим клиентам большие возможности в части пользовательского опыта. Новые умные устройства помогут не только взаимодействовать с домом посредством голоса, но и решать вопросы ресурсоэффективности и экономии. На старте продаж устройства будут доступны в Связном в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове, Краснодаре, Cамаре, Екатеринбурге, а также еще в 9 городах России. Далее мы планируем масштабировать продажи на всю страну», — отметил вице-президент по продажам «Связной | Евросеть» Давид Борзилов.

«Мы верим, что в ближайшем будущем голосовое взаимодействие станет реальной альтернативой традиционным визуальным интерфейсам. Сегодня мы предлагаем с помощью голоса управлять умным домом и решать множество бытовых задач, а широкая сеть магазинов Связной поможет всем пользователям найти умное устройство рядом со своим домом», — сказал Иван Зимин, руководитель команды роста «Яндекса».

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