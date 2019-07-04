SAP и Accenture разработают новые версии решений на платформе SAP C/4HANA

Accenture и SAP анонсировали разработку новой версии цифровых инновационных решений на платформе SAP C/4HANA. Инициатива Project Elevate включает формирование отраслевых консорциумов с лидерами рынка - производителями оборудования для автомобильной промышленности (OEM), запчастей и комплектующих для лучшего отражения запросов бизнеса.

Инновации в рамках Project Elevate будут создаваться на базе облачных решений SAP C/4HANA и дополняться индустриальным опытом Accenture Interactive и Accenture Technology.

«Разработчики и отраслевые эксперты Accenture вместе со специалистами SAP привнесут индустриальную экспертизу, применят agile методологию и наработки по интеграции со смежными системами. Это позволит расширить существующие функциональные возможности SAP C/4HANA в различных областях - маркетинг, продажи, коммерция, - сказал Дмитрий Руденко, руководитель SAP практики российского офиса Accenture. - Благодаря этому компании, использующие систему SAP C/4HANA, сделают шаг вперед в персонализации клиентского опыта».

По его словам, интеграция данных по клиентскому опыту (experience data) из решения Qualtrics с существующими операционными данными (operational data) позволит предприятиям эффективнее управлять цепочками поставок, сотрудниками и сквозными процессами.

«Успешные бренды сейчас строятся с учетом анализа данных клиентского опыта. Компании нуждаются в технологии, способной вывести опыт клиентов на новый интеллектуальный уровень», - отметил Брайан Уиппл, генеральный директор Accenture Interactive.

По его мнению, совместный проект Accenture и SAP способствует дальнейшему развитию их долгосрочного сотрудничества, продвижению решений C/4HANA на рынке с целью повышения качества взаимодействия корпоративных заказчиков с их клиентами.

В Accenture констатируют увеличение интереса на российском рынке к решениям на базе SAP C/4HANA.

«Помимо компаний, работающих в B2C сегменте, где высока конкуренция за привлечение и удержание клиентов, и существуют высокие требования к взаимодействию с ними, растет спрос и от консервативных отраслей тяжелой промышленности, где идет переосмысление рынков и каналов сбыта, - отметил Дмитрий Руденко. - Решения на базе C/4HANA включают компоненты для управления маркетингом, взаимоотношениями с клиентами, коммерческой работой, продажами и обслуживанием клиентов. В основу решения легли технологии купленных SAP компаний, таких как Hybris, Gigya и CallidusCloud. - Отраслевые решения добавят необходимую специфику, важную для отдельных индустрий, это позволит клиентам быстрее адаптировать решение под свои задачи».