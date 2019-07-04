Orange и Cisco разработают решение SD-LAN для корпоративных сетей

Orange Business Services и Cisco объявили о совместной работе над внедрением инновационных решений, которые помогут клиентам перейти от корпоративных локальных сетей (LAN) к более гибким и мощным программно-определяемым сетям SD-LAN. Это поможет компаниям открыть для себя новые возможности сетевого подключения в безопасной защищенной среде.

Опираясь на совместный успешный опыт использования SD-WAN, Orange и Cisco в рамках программы Open Labs начинают разработку SD-LAN, предназначенного для решений специфических бизнес-задач — когда необходимо задействовать все возможности сетевой автоматизации, аналитики и безопасности. Преимущества сотрудничества двух компаний очевидны: 80 % предприятий используют Open Lab для проверки работоспособности концепции SD-WAN, после чего развертывают пилотные проекты SD-WAN вместе с Orange Business Services.

«Мы уверены, что наше партнерство с Cisco, а также принципы программы Open Lab позволят нам максимально эффективно использовать гибкие масштабируемы сети SD-LAN. Опираясь на продуктивные результаты Flexible SD-WAN, мы планируем превратить сетевую службу в оптимизированную и адаптируемую корпоративную сетевую среду», — сказал Пьер-Луи Бьяджи (Pierre-Louis Biaggi), вице-президент Orange Business Services по вопросам сетевых технологий.

Непрерывный рост количества устройств, мобильных приложений и объема данных становится серьезной проблемой для традиционных сетей, усложняя их и повышая требования к доступу. SD-LAN создает централизованно управляемую архитектуру проводной и беспроводной сети, более простую в интеграции, запуске и эксплуатации, что позволяет компаниям работать быстрее и эффективнее. В любое время и на любом устройстве SD-LAN обеспечивает высокую степень безопасности.

«В условиях экспоненциального роста пользователей и устройств, подключающихся к приложениям и хранилищам данных в различных облачных средах, корпорации, с одной стороны, стремятся обеспечить безопасность и оптимальный пользовательский опыт, а с другой, ищут пути снижения затрат, — отметил Сачин Гупта (Sachin Gupta), старший вице-президент по управлению продуктами подразделения Enterprise Networking корпорации Cisco. — Сегодня, опираясь на наше сотрудничество с Orange, мы переходим от SD-WAN к SD-LAN, предлагая возможности многодоменной сегментации, автоматизации и аналитики».

Для кампусных Wi-Fi-сетей SD-LAN поможет решить проблемы с развертыванием и видимостью. Технология позволяет эффективно контролировать предоставление услуг, доступ и использование сети, предвидеть любые существенные обновления, чтобы обеспечить качественную работу устройств. SD-LAN обеспечивает высокозащищенный доступ на основе идентификации, определяя пользователей, IoT-оборудование и устройства, которые могут подключиться к сети. Доступ может быть предоставлен или запрещен на разных уровнях: например, при создании гостевых групп Wi-Fi-сети.

По мере развития IoT и ожидаемого появления огромного количества подключенных устройств, их идентификация и контроль использования сети будут иметь первостепенное значение. SD-LAN позволяет выполнять сегментацию на основе подключенных устройств, что облегчает структурирование сети по группам, отделам и т. д., повышая уровень безопасности и производительности.