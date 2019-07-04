Набсовет «Цифровой экономики» ускорит цифровизацию экономики и социальной сферы

Наблюдательный совет организации «Цифровая экономика», заседание которого прошло 27 июня в Москве, утвердил решение о создании отраслевых рабочих групп (ОРГ) по цифровой промышленности, цифровому образованию и цифровому здравоохранению, а также и выбрал кандидатуры их сопредседателей от бизнеса.

Все отраслевые рабочие группы начнут работу в третьем квартале 2019 года. К этому моменту будут утверждены положения о функционале рабочих групп, сформированы планы работы до конца года, а также определены персональные составы ОРГ. В них будут включены наиболее компетентные представители отраслевого бизнеса, обладающие экспертизой в вопросах цифровизации.

В числе наиболее перспективных направлений деятельности отраслевых рабочих групп рассматриваются верификация планов мероприятий по цифровой трансформации соответствующей отрасли, формирование запросов отраслевых сообществ на доступ к ресурсам нацпрограммы, а также обобщение и верификация лучших отечественных и зарубежных практик отраслевой трансформации.

Каждую из создаваемых ОРГ возглавили соруководители от государства и от бизнеса. Соруководителем ОРГ по цифровой промышленности от государства стал заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, соруководителем от бизнеса – директор по особым поручениям ГК «Ростех» Василий Бровко.

ОРГ по цифровому образованию от государства возглавила заместитель Министра просвещения РФ Марина Ракова. Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина и генеральный директор фирмы «1С» Борис Нуралиев будут работать с ней в ранге соруководителей.

Соруководителями ОРГ по цифровому здравоохранению стали заместитель Министра здравоохранения РФ Елена Бойко и главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский.

«Необходимо, чтобы бизнес-сообщество было в курсе того, что происходит с отраслевой цифровой трансформацией: как принимаются решения, как они финансируются и каких результатов достигают. Через механизм отраслевых рабочих групп бизнес получит возможность участвовать в формировании совместно с государством политики цифровизации наиболее перспективных отраслей и сфер деятельности», – сказал председатель Наблюдательного совета организации «Цифровая экономика», помощник Президента РФ Андрей Белоусов.

«Успех цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы во многом зависит от того, будут ли синхронизированы взгляды власти и бизнеса на способы решения этой масштабной задачи. Диалог представителей государства и отраслевых сообществ на площадке «Цифровой экономики» позволит им совместно выработать оптимальные управленческие подходы к цифровизации, а также провести экспертизу лучших практик, способных принести максимальный результат от внедрения цифровых технологий», – отметил генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

«Мы рассчитываем, что рабочая группа станет эффективным инструментом экспертизы наших планов и действий в сфере цифровизации. В составе рабочей группы - профессионалы, представляющие разные отрасли промышленности. Те проблемы и задачи, которые поставит перед нами рабочая группа, лягут в основу ведомственного проекта "Цифровая промышленность" и будут шаг за шагом исполняться», – сказал заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

«Мы рассчитываем, что сотрудничество министерства и бизнеса на площадке организации «Цифровая экономика» привнесёт в здравоохранение и медицину инновационные проекты и продукты, которые позволят перестроить, трансформировать организационные процессы с учётом возможностей новейших «сквозных технологий». Работа по таким направлениям будет вестись совместно с Центром компетенций цифровой трансформации Минздрава России, национальными медицинскими исследовательскими центрами и регионами России», – отметила заместитель министра здравоохранения Елена Бойко.

«Площадка организации «Цифровая экономика» поможет нам благодаря диалогу с бизнес-сообществоморганизовать отбор и экспертную верификацию оптимальных решений для реализации программы цифровой трансформации образования», – сказала заместитель министра просвещения Марина Ракова.