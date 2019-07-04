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К телемедицине DocDoc подключены 250 тысяч сотрудников Сбербанка

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Сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, закончил интеграцию телемедицинских консультаций в пакет дополнительного медицинского страхования для сотрудников Сбербанка. К телемедицине DocDoc подключены 250 тысяч сотрудников Сбербанка по всей России.

Каждый сотрудник получил доступ к безлимитным круглосуточным онлайн-консультациям терапевта и педиатра, а также 11 узкоспециализированных врачей, доступных по предварительной записи (ЛОР, кардиолог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, эндокринолог, невролог, психолог, гинеколог, уролог, травматолог).

География обращений к сервису включает в себя 71 город России. Отзывы о работе врачей оставили больше половины всех пациентов. В среднем сотрудники прибегали к использованию телемедицинских консультаций более двух раз.

Наталия Ахмина, заместитель директора департамента HR-компетенций Сбербанка, отметила: «Мы понимаем, что наш общий успех зависит от вклада каждого сотрудника банка. Наша задача сделать все, чтобы сотрудники Сбербанка пользовались удобными сервисами и ощущали заботу о себе. Сегодня мы рады предложить коллегам технологичный и современный способ получения медицинских консультаций. Забота о наших сотрудниках всегда останется приоритетной задачей банка».

Дмитрий Петрухин, основатель DocDoc, сказал: «Телемедицина для таких больших корпораций, как Сбербанк, постепенно становится нормой и даже необходимостью. Мы живем в очень динамичное время, когда каждая минута на счету. Благодаря DocDoc сотрудники Сбербанка могут в любой момент получить квалифицированную медицинскую консультацию, а сэкономленное время потратить на важные дела и семью».

Сейчас телемедицина доступна уже для 4 млн клиентов, в том числе для сотрудников Сбербанка. Статистика показывает, что растет интерес к телемедицине в регионах, особенно это заметно в городах-миллионниках. В DocDoc отмечают прирост спроса на телемедицину в Свердловской области, Республике Башкортостан, Хабаровском крае и других регионах.



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