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Интеллектуальная система «Айтеко» Smartsel включена в Единый реестр отечественного ПО

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в госсекторе

Решение в области искусственного интеллекта Smartsel, разработанное центром когнитивных технологий «Айтеко», прошло проверку экспертного совета и зарегистрировано в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 18.06.2019 №335 как лингвистическое ПО. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Айтеко».

Данное решение позволяет автоматически распределять неструктурированную входящую информацию нужным адресатам или в отведенное место хранения в компании.

Включение в Единый реестр отечественного ПО позволит государственным организациям без каких-либо ограничений внедрять решение Smartsel для автоматизации работы, в том числе автоматизировать обработку обращений граждан.

В интеллектуальной системе Smartsel используются передовые достижения в области NLP (Natural language processing, обработка естественного языка), машинного и глубокого обучения. С их помощью Smartsel обрабатывает содержание поступившего сообщения, классифицирует и строит для него оптимальный маршрут в организации, направляя запрос ответственному лицу или распределяя в предписанное место хранения.

Smartsel применяется как в коммерческом, так и в государственном секторах для автоматизации обработки входящих сообщений: запросов клиентов, писем, обращений граждан.

Практическая значимость решения в том, что, во-первых, оно позволяет отказаться от ручной классификации, снизить издержки, повысить скорость подготовки ответа и уменьшить количество ошибок распределения. Важной особенностью платформы является возможность расчета порога уверенности классификаторов, что позволяет использовать Smartsel в ситуациях, когда необходимо обеспечить заданную точность.

Во-вторых, система может интегрироваться с модулями распознавания и синтеза речи ведущих отечественных и зарубежных производителей и применяться для автоматической обработки голосовых обращений и запросов. В колл-центрах и службах поддержки Smartsel служит для переадресации звонков, информационной поддержки операторов с помощью экспертных систем и решения других задач. Интеллектуальная система способна генерировать автоматический ответ для типичных запросов.

В-третьих, широкая функциональность позволяет разработать сценарий использования Smartsel для организаций различного масштаба и отраслевой принадлежности. В данной системе, как и в остальных продуктах центра когнитивных технологий Айтеко, используется созданный специалистами центра лингвистический модуль.

«Включение Smartsel в Единый реестр отечественного ПО позволяет использовать решение без ограничений в федеральных и региональных органах власти, органах местного самоуправления, государственных компаниях для автоматической обработки обращений граждан и сотрудников. Как показывает практика внедрений, это помогает существенно повысить качество государственных сервисов и удовлетворенность пользователей их работой. Совершенствование взаимодействия граждан и организаций — именно та сфера, где внедрение искусственного интеллекта уже приносит очевидные выгоды и экономит бюджетные средства. Хочется отметить, что решение способно успешно конкурировать с мировыми аналогами. На профильных международных соревнованиях наши алгоритмы обработки русского языка показали лучшие результаты по сравнению с признанными европейскими центрами компетенций», — отметил руководитель центра когнитивных технологий «Айтеко» Илья Калагин.

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