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Группа ПИК внедрила программных роботов на базе платформы Robin

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Группа ПИК начала продуктивную эксплуатацию программных роботов, созданных на платформе Robin – первой российской платформы автоматизации бизнес-процессов, в том числе и с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Разработчиком Robin является компания «Аплана бизнес решения».

ПИК – российская девелоперская компания, реализующая комплексные проекты в десяти регионах России с фокусом на Москву и Московскую область. Залогом успешного развития бизнеса, в числе прочего, в компании считают применение современных ИТ-решения. Одним из примеров цифровизации бизнеса, как раз и является внедрение технологий RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют настроить программного робота для эмуляции действий человека, взаимодействующего с цифровыми системами, для выполнения бизнес-процесса.

Сейчас ПИК использует четырех роботов, которые взяли на себя рутинные операции, связанные со сверкой отчетов, формированием реестров, выгрузкой данных и подготовкой документации.

Напомним, платформа Robin была анонсирована во второй половине прошлого года, а в начале текущего группа «Аплана» открыла первое российское специализированное «кадровое агентство», предлагающее потенциальным работодателям уникальные трудовые ресурсы – программных роботов различной специализации. Всего на сегодняшний день удалось «трудоустроить» более ста программных роботов Robin, которые успешно прошли испытательный срок и теперь работают в крупнейших российских компаниях и банках – «Лукойл», «Первая грузовая компания», ТВЭЛ, «Почта России».

«Применение RPA в бизнесе несет в себе ряд существенных преимуществ, – отметил Павел Борченко, директор по инновациям компании "Аплана бизнес решения". – Робот готов без устали работать круглосуточно, позволяет свести на нет ошибки, вызванные человеческим фактором. При этом сама платформа Robin отлично масштабируется и проста в настройке, что позволяет заказчикам и партнерам самостоятельно строить программных роботов».

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