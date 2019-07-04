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Бизнес-сообщество сможет апробировать разработки в 5G демо-центре Москвы

ИТ в госсекторе

В Москве появится 5G демо-центр, на базе которого пройдет апробация перспективных технологий и городских сервисов с использованием нового стандарта связи. Об этом на Московском урбанистическом форуме заявил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий (ДИТ Москвы) Александр Горбатько.

Лаборатория упростит предпринимателям доступ к 5G-технологиям, сформирует локальный центр компетенций, поможет компаниям найти и удержать специалистов. На этой площадке у бизнеса будет возможность протестировать новые технологические решения, чтобы оценить целесообразность их внедрения в промышленную эксплуатацию. Также в демо-центре планируют протестировать новейшие городские технологические решения на базе 5G.

«Демо-центр будет открыт как для крупных компаний, так и для небольших стартапов и научных институтов. Доступ в лаборатории получат игроки совершенно различных рынков, не только отрасли связи. Мы заинтересованы в поиске совместных бизнес-моделей для игроков различных рынков - промышленности, медицины, транспорта и других стратегических для города отраслей», - сказал Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Демо-центр будет создан на принципе вендорной нейтральности, открытости для бизнеса, информационной безопасности и совместимости, «патентной и технической неприкосновенности» к оборудованию. Доступ бизнеса к технологии 5G станет логичным дополнением к тематическому спецпроекту ICT.Moscow, о котором также было объявлено на Московском урбанистическом форуме.

Соглашения с участниками 5G демо-центра будут подписаны в ближайшее время.

Кроме того, на базе профильного научного института проведут лабораторные исследования, в ходе которых специалисты изучат возможное влияние новых беспроводных технологий на здоровье жителей и комфортную городскую среду. В частности, эта работа ответит на такие вопросы москвичей: насколько 5G безопасно для здоровья людей и с какой плотностью можно ставить базовые станции.

Пилотирование 5G в Москве начнется осенью и продлится до коммерческого запуска сетей пятого поколения. У каждого из операторов «большой четверки» будет своя зона: в числе пилотных - ВДНХ, Сколково, Тверская улица и Воробьевы горы.

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