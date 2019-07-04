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«Беру» и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит

Интернет E-commerce

Сбербанк объявил о том, что у владельцев карт Сбербанка, имеющих доступ в «Сбербанк Онлайн», появилась возможность покупать товары в кредит на маркетплейсе «Беру». Это стало возможным благодаря интеграции маркетплейса «Беру» с сервисом платформы онлайн-кредитования «Покупай со Сбербанком».

Пользователю не нужно ехать в банковское отделение и даже покидать окно браузера, чтобы подать заявку на кредит, — достаточно выбрать его в качестве способа оплаты во время оформления заказа в личном кабинете «Беру». После этого маркетплейс автоматически направит пользователя в Сбербанк Онлайн, где клиент сможет подать заявку на рассмотрение банка и получить от него ответ в течение нескольких минут.

Потребительский кредит выдается только на товары, для которых доступна предоплата, и только на итоговую сумму заказа — с учетом всех скидок и «Беру бонусов». При этом сумма заказа должна быть от 3500 до 250 000 руб. Доступны сроки кредитования от 3 до 36 месяцев.

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка, отметила: «Мы повышаем доступность финансовых сервисов, постоянно расширяя нашу партнерскую базу. Сотрудничество с Беру дает нашим клиентам новые возможности при покупке товаров на сайте маркетплейса, переводя клиентский опыт на новый уровень. Теперь клиенты могут не только оплатить до 99% от стоимости заказа бонусами СПАСИБО, но и оформить кредит, разбив сумму покупки на комфортные для себя ежемесячные платежи. Возможности "Покупай со Сбербанком" позволяют быстро оформить кредит на товар, не выходя из дома, на своем персональном компьютере или по пути на работу с мобильного телефона. Погасить кредит по графику или досрочно можно без лишних сложностей в личном кабинете Сбербанк Онлайн».

Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет», сказал: «Мы хотим, чтобы покупки на Беру были максимально удобными для каждой семьи. Для этого мы предоставляем пользователю выбор: чтобы он сам мог решить, какие товары собрать в одну корзину и каким способом ему удобно их оплатить. Пользователь уже может расплатиться за заказ наличными или картой, онлайн или при получении, потратить ранее полученные Беру Бонусы или списать баллы СПАСИБО от Сбербанка. Чтобы сделать этот выбор больше, мы добавили еще один способ оплаты — покупку в кредит».

Беру — совместный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка. Более 1500 магазинов уже продают здесь 200 тысяч разновидностей товаров. Площадка постоянно расширяет ассортимент. Пользователь может купить на сервисе практически все — от электроники и крупногабаритной бытовой техники до детских игрушек и продуктов питания. Товары из разных магазинов легко собираются в одну коробку и доезжают до покупателя в любую удобную точку: почтовое отделение, пункт самовывоза или курьером прямо домой. Расплатиться можно наличными, картой и баллами СПАСИБО от Сбербанка.

«Покупай со Сбербанком» — платформа онлайн-кредитования Сбербанка, которая объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации в рамках процесса оформления покупки в кредит. Платформа была запущена в декабре 2018 года и активно развивается, совершенствует технологии и расширяет партнерскую базу.

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