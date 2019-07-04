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Банк «Точка» запустил API для краудинвестинговых площадок

ИТ в банках

Банк «Точка» для предпринимателей разработал открытый API для работы с краудфандинговыми площадками через номинальные счета, чтобы бизнес смог быстро и безопасно получать инвестиции от физлиц, юрлиц и различных фондов.

По новому законопроекту о краудфандинге, в ближайшие годы инвестировать можно будет только безналично, а деньги будут зачисляться на номинальный счёт в банке. Это обособленный расчётный счёт, на котором лежат деньги инвесторов краудинвестинговой площадки.

Инвестор будет бенефициаром счёта, и все займы будут выдаваться и возвращаться вместе с процентами только через номинальный счёт. Полученные деньги можно вывести на личный банковский счёт или снова стать инвестором проекта.

API от «Точки» позволит автоматизировать такие процессы, как: добавление бенефициаров к номинальному счёту, учёт денег инвесторов и заёмщиков краудинвестинговой площадки, отправку и возврат денег инвесторам и заёмщикам, движение денег между расчётными и номинальными счетами, а также распределение денег заёмщика при выдаче займа.

«Согласно новому законопроекту, деятельность p2p-платформ должна стать прозрачной и безопасной для всех участников процесса. Поэтому мы сделали удобный сервис для p2p площадок: они уже сейчас могут быстро подключиться через API и начать работу, не дожидаясь вступления в силу закона. Номинальный счёт даёт больше безопасности заёмщикам и инвесторам, потому что деньги на номинальном счёте нельзя взыскать при любых претензиях к площадке. Мы уже полноценно работаем с Ассоциацией операторов инвестиционных платформ, скоро подключатся ещё две площадки», — сказала директор по продукту Мария Захарова.

В Госдуме уже готовится ко второму чтению законопроект № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». У участников рынка будет полгода на переход к новой схеме работы. Частью 9 статьи 6 законопроекта предусмотрено ограничение в части возможности ведения учёта денежных средств каждого инвестора и лиц, привлекающих инвестиции, в случае использования номинальных счетов для осуществления розничного инвестирования.

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