3М цифровизирует программу лояльности, работа с клиентами переходит на блокчейн

3М запускает масштабный технологический проект, направленный на совершенствование взаимодействия с клиентами. В рамках инициативы ряд продуктов 3М для авторемонтного бизнеса будет оснащен NFC-метками и QR-кодами, сканируя которые, покупатели смогут получать уникальный мультимедийный контент, а также участвовать в программе лояльности 3М на базе специально разработанного мобильного приложения 3M-Auto.

Проект технически реализован на базе решения проекта Verisium, который использует блокчейн-платформу Quorum от J.P. Morgan и комплекс архитектурных сервисов Microsoft в облаке Azure. Оно позволяет вести учет NFC-меток и QR-кодов в системе, гарантируя подлинность товара. Verisium является резидентом центра инноваций «Лаборатории Касперского».

Покупатели смогут с помощью смартфонов сканировать QR-коды на товаре, получать доступ к информации о нем, инструкциям и профессиональным советам по его использованию. Помимо этого, за каждый отсканированный в приложении 3M-Auto продукт клиент будет получать баллы, которые впоследствии сможет обменивать на призы от 3M. Это приложение — дополнительная опция программы лояльности «Разгонись с 3М!», облегчающая процесс накопления и учета баллов участниками. Приложение разработано компанией DataArt, партнером Microsoft.

Чтобы обеспечить уникальность считываний QR-кодов, они будут защищены скретч-пленкой. Защита от попыток подделать код достигается благодаря системе индикации в приложении при повторном сканировании одного и того же кода. Платформа Verisium обеспечивает проверку подлинности каждого товара, представленного в системе. Технология блокчейн в облаке Microsoft Azure гарантирует безопасное хранение и защиту от фальсификации данных.

Реализация этого проекта позволит компании 3М лучше понимать и анализировать потребности клиентов, и, на основе информации о покупках, содержащейся в приложении 3M-Auto, формировать персонализированные предложения.

В программе лояльности участвуют фокусные продукты 3М для авторемонта: абразивные и полировальные материалы, решения для маскировки, система для приготовления и смешивания красок PPS, герметики и клеи.

Отдельная группа продукции 3M — полировальные пасты — в рамках пилотного тестирования оснащена NFC-метками, каждая из которых синхронизирована со страницами о товаре на платформе Verisium в облаке Microsoft Azure. При считывании NFC-метки смартфоном пользователь увидит карточку товара с видео-, фото- и текстовой инструкцией, а также советы по его применению от профессионалов авторемонта. В отличие от защищенного скретч-слоем QR-кода, используемого в рамках программы лояльности, система с NFC-меткой позволяет сканировать продукт неоднократно (к примеру, даже до покупки, в магазине).

География проекта охватывает Россию, Беларусь и Казахстан. Продукция 3М, участвующая в программе лояльности, появится в течение июля в магазинах официальных дистрибьюторов компании 3М, а продукция с NFC-метками — в официальном интернет-магазине 3M, в онлайн-магазинах «Все инструменты», «220 Вольт» и других. Партнёром по дистрибьюции продукции с NFC-метками выступает официальный дистрибьютор 3М компания «Форин».

«Сегодня, в эпоху цифровизации, клиенты могут начать общение с брендом 3М на нашем сайте или сайте интернет-магазина и продолжить коммуникацию через свои смартфоны, сканируя NFC-метки или используя мобильное приложение 3M-Auto. Такие широкие каналы взаимодействия позволят нашим покупателям постоянно быть в курсе новейших профессиональных рекомендаций по использованию продукта, благодаря использованию большего количества доступных на сегодня технологий и доступу к уникальному мультимедийному контенту, а также общению с техническими специалистами. Покупатель сможет сохранять историю взаимодействия с нашей компанией и получать персональные советы и ответы на волнующие его вопросы», — сказал Леонид Жукотский, директор бизнес-группы «Безопасность и промышленность» 3М в России и СНГ.

«Мы гордимся тем, что пользователи и платформы создают решения корпоративного уровня на блокчейне с помощью Quorum. Корпоративные пользователи, такие как Verisium, DataArt, 3M и наш партнер Microsoft, создают живую экосистему, которую мы надеемся поддерживать, развивать и продвигать», — отметил Оливер Харрис, руководитель рабочей группы платформы Quorum, J.P. Morgan.

«Пример 3М, крупнейшей международной компании, является знаковым для всего рынка. Это один из первых реальных коммерческих проектов такого масштаба, использующих облако и блокчейн для создания совершенно новой бизнес-модели коммуникации со своими клиентами. Уникальность его еще и в том, что в его реализации приняло участие такое количество компаний из глобальной партнерской экосистемы Microsoft: Verisium, DataArt, J.P. Morgan. Совместные усилия всех сторон, с точки зрения как технологий, так и бизнеса, позволят обеспечить дальнейший успех этой инициативы в рамках масштабной цифровой трансформации компании 3M», — сказал Константин Гольдштейн, ведущий эксперт по стратегическим технологиям Microsoft в России.

В ближайших планах компании 3М — существенно расширить количество групп продуктов и бизнес-направлений, участвующих в инициативе, что позволит 3M более детально анализировать коммуникацию со своими потребителями.