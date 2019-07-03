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Tele2 предлагает смартфон за полцены и смарт-часы с годовой связью

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Ритейл Розница Техника

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о начале серии летних акций в розничной сети. Предложения ориентированы на семейную аудиторию и позволяют сэкономить на покупке «умных» устройств. Посетители салонов Tele2 могут приобрести второй смартфон за полцены и с выгодой подключить «умные» детские часы.

Первая акция позволяет приобрести недорогой смартфон на более выгодных условиях. При покупке популярных моделей смартфонов Samsung и Huawei в среднем ценовом сегменте клиенты могут приобрести второй смартфон со скидкой 50%. Скидка распространяется как на брендированные 4G-смартфоны Tele2, так и на устройства других производителей.

По данным Tele2, среди российских пользователей неуклонно растет спрос на носимую технику, поэтому вторая акция направлена на популяризацию этого актуального и модного сегмента. Родители могут с выгодой приобрести комплект из детских смарт-часов и SIM-карты. Таким образом, клиенты покупают комплект с годом связи на тарифе «Интернет для вещей» по цене часов. Предложение Tele2 позволяет пользователям сэкономить 1,2 тыс. руб.

Новый тарифный план «Интернет для вещей» включает 30 минут на все номера России, 300 МБ и 100 SMS. Включенного интернет-пакета достаточно для «умных» устройств, так как они потребляют небольшой объем трафика для выполнения ключевых функций. Условия сохраняются в поездках по России: все входящие бесплатны, а исходящие звонки и мобильный трафик расходуются из пакета. Важным преимуществом тарифа является округление трафика до 1 КБ.

При исчерпании пакета интернет по-прежнему работает на скорости 64 Кбит/c. Этого достаточно для сохранения функции определения местоположения на детских смарт-часах. Родители могут установить местоположение ребенка даже при закончившемся пакете интернета. При этом остаются доступными базовые для родительского контроля функции: возможность для ребенка воспользоваться кнопкой экстренного вызова, а для родителя – позвонить ему.



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