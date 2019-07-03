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Сбербанк сменил руководителя своей экосистемы SberX

Бизнес Кадры ИТ в банках

Сбербанк объявил о назначении Андрея Ванина на должность старшего вице-президента, руководителя SberX (дирекции по развитию экосистемы).

Ванин будет отвечать за комплексное развитие небанковских сервисов в экосистеме группы «Сбербанк», а также за интеграцию ее банковской и небанковской частей.

Марк Завадский, который ранее возглавлял SberX, продолжит сотрудничество со Сбербанком в качестве консультанта.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Развитие экосистемы — один из важнейших приоритетов группы "Сбербанк". SberХ является драйвером развития сервисов экосистемы, а также интегратором ее банковской и небанковской частей, поэтому значение этого подразделения для реализации стратегии Сбербанка трудно переоценить. Желаю Андрею успехов в новой роли и благодарю Марка Завадского за вклад в становление SberХ».

Андрей Ванин окончил Кемеровский государственный университет, получил степень МВА в бизнес-колледже MANCOSA и London Business School. К команде Сбербанка присоединился в 2011 г. в должности регионального директора по Сибири и Дальнему Востоку, а через год возглавил розничный блок Московского банка в должности заместителя председателя. С июля 2017 г. занимал должность генерального директора «Деловой среды», дочерней структуры Сбербанка. В марте 2019 г. был назначен на должность вице-президента по экосистеме юридических лиц. На этой позиции за небольшой срок смог выстроить взаимодействие команд банковского и небанковского бизнесов в сегменте B2B, что заложило основу развития целостной и сбалансированной экосистемы Сбербанка.

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