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Ricoh — технический партнёр выставки в Музее русского импрессионизма

Ricoh
/ Фото: Автор фото: Виталий Акиньшин, Музей русского импрессионизма

Павел Беньков и Николай Фешин — талантливые художники и друзья, которые начинали свой творческий путь в начале 20-го века, а после революции и гражданской войны были разлучены эмиграцией. Спустя более 90 лет их работы представлены вместе. Посетители могут оценить весенние пейзажи Самарканда и сцены из нью-йоркских квартир.

Посещение выставки сродни путешествию во времени и пространстве. Экспозиция поделена на три временных блока: дореволюционный период, американский период Фешина и узбекский Бенькова. А дополняют её кадры документальной хроники, которые транслируют два новых проектора Ricoh PJ WXC4660.

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За возможность сделать выставку ярче и интереснее Юлия Петрова, руководитель Музея русского импрессионизма, поблагодарила компанию Ricoh: «Огромное спасибо нашему технологическому партнеру — компании Ricoh, которая предоставила уникальные, суперсовременные, ещё не вышедшие на рынок, абсолютно новые проекторы, которые дополнили экспозицию. Благодаря этим проекторам задумка удалась, и зритель, переходя из доэмиграционной части экспозиции к послеэмиграционной, окунается с головой в хронику, в реалии, в ту картинку, которая окружала наших героев, когда они оказывались в новой для себя среде — в Узбекистане или в США».

«Искусство — это всегда интересная история, и мы рады поддержать "Музей русского импрессионизма" своими интерактивными решениями, — рассказывает Андрей Буркин, руководитель департамента дистрибуции Ricoh Rus. — Художник творит, а мы должны помочь ему донести до зрителя работу именно в том виде, как это было задумано. Технологии Ricoh позволили нам реализовать очень смелый проект, чтобы зритель прочувствовал всю глубину этой по-настоящему захватывающей экспозиции».

Выставка «Место под солнцем. Беньков/Фешин» в Музее русского импрессионизма продлится до 24 сентября.

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