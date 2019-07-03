Ricoh — технический партнёр выставки в Музее русского импрессионизма

Павел Беньков и Николай Фешин — талантливые художники и друзья, которые начинали свой творческий путь в начале 20-го века, а после революции и гражданской войны были разлучены эмиграцией. Спустя более 90 лет их работы представлены вместе. Посетители могут оценить весенние пейзажи Самарканда и сцены из нью-йоркских квартир.

Посещение выставки сродни путешествию во времени и пространстве. Экспозиция поделена на три временных блока: дореволюционный период, американский период Фешина и узбекский Бенькова. А дополняют её кадры документальной хроники, которые транслируют два новых проектора Ricoh PJ WXC4660.

«Искусство — это всегда интересная история, и мы рады поддержать "Музей русского импрессионизма" своими интерактивными решениями, — рассказывает Андрей Буркин, руководитель департамента дистрибуции Ricoh Rus. — Художник творит, а мы должны помочь ему донести до зрителя работу именно в том виде, как это было задумано. Технологии Ricoh позволили нам реализовать очень смелый проект, чтобы зритель прочувствовал всю глубину этой по-настоящему захватывающей экспозиции».

Выставка «Место под солнцем. Беньков/Фешин» в Музее русского импрессионизма продлится до 24 сентября.