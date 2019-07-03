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Отраслевой анализ характеристик 5G RAN подтвердил преимущество решений Huawei

Телеком Инфраструктура

Первый в телекоммуникационной отрасли анализ конкурентных преимуществ (CLA) инфраструктурных решений 5G Radio Access Network (RAN) был проведен и опубликован ведущей компанией по аналитике и обработке данных GlobalData.

В отчете «5G RAN: оценка конкурентной среды» оценивается портфолио мобильных базовых станций 5G пяти основных поставщиков: Ericsson, Huawei, Nokia, Samsung и ZTE. В нем рассматриваются детали каждого портфолио в контексте ключевых характеристик, важных для операторов мобильной связи, в том числе: емкость блоков обработки базовых частот, портфолио радиоблоков, простота установки и эволюция технологий.

В основных выводах отчета, в частности, отмечено, что «портфолио Huawei 5G RAN занимает сильнейшую позицию в целом, с лидирующими позициями во всех четырех категориях характеристик, включая превосходную емкость блоков обработки базовых частот и широту портфолио радиоблоков».

Сильные стороны Ericsson – решения для упрощения установки радио, такие как предложения Street Macro и Vault Radio, сфера, в которой поставщик занимает лидирующие позиции.

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∙Широкий выбор опций и компактная форма радиоблоков помогли Nokia получить преимущество в категории «портфолио радиоблоков».

Отчет служит руководством для операторов мобильной связи, которым необходимо выбрать поставщиков RAN, так и инструментом, который поставщики могут использовать для оценки своей конкурентной позиции.

«Рынок 5G RAN отличается чрезвычайной конкуренцией на этих ранних этапах», - сказал Эд Губбинс, главный аналитик GlobalData. «Решения операторов сегодня определят направление глобальных инвестиций в телекоммуникации в следующее десятилетие и, в конечном счете, приведут к фундаментальным изменениям в том, как мы будем жить и работать в эпоху 5G».

В докладе также рассматриваются тенденции и драйверы в сфере 5G RAN. Например, сценарии использования Интернета вещей (IoT) будут основной движущей силой развития инфраструктуры 5G. При этом в ближайшем будущем решения 5G будут в значительной степени способствовать улучшению качества услуг мобильной широкополосной связи. По мере развития рынка 5G RAN оценка GlobalData будет в большей степени сосредоточена на возможностях IoT.

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