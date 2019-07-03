«М.Видео» и «АльфаСтрахование» займутся страхованием водителей электротранспорта

Сеть «М.Видео» («М.видео», входит в группу «Самфар» Михаила Гуцериева) в партнёрстве с «АльфаСтрахование» впервые на российском рынке запустила страховую программу для водителей электротранспорта. Комплексное решение «АльфаСпорт» защищает жизнь и здоровье водителей транспортных средств, сами устройства от повреждений и кражи, а также обеспечивает страхование гражданской ответственности пользователей.

Программа предназначена для владельцев электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров и моноколес. Ее можно приобрести в двух вариантах: вместе с транспортным средством или отдельно. В обоих случаях страховка распространяется на риски для жизни и здоровья водителя при несчастных случаях, а также при причинении физического и имущественного вреда третьим лицам с возмещением до 200 тысяч рублей. При единовременной покупке полиса «АльфаСпорт» и электрического транспортного средства сама техника также будет защищена от механической неисправности, поломки вследствие ДТП, короткого замыкания, а также в случае кражи, пожара или стихийных бедствий. Полис действует в течение одного года на всей территории Российской Федерации.

«Электротранспорт становится все более популярным городским средством передвижения для людей, которые ведут активный образ жизни и при этом заботятся об окружающей среде. Тем не менее, это все-таки транспорт, и он требует от водителя ответственного отношения как к себе, так и к другим участникам движения. «М.Видео» предлагает клиентам не только широкий ассортимент защиты и аксессуаров, но и комплексное решение, закрывающее основные риски при пользовании техникой», – отметила директор направления «Финансовые услуги и сервисы» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская.

«Мы видим возрастающую популярность электрических транспортных средств и готовы предложить их владельцам удобную и нужную страховую защиту. Она поможет избежать трат в случае непредвиденных обстоятельств, сохранив семейный бюджет, а также возместить ущерб, если в результате ДТП пострадал кто-то ещё», – отметил руководитель направления Управления партнерских продаж «Альфастрахование» Лукьяненко Кирилл.

Электротранспорт является одной из самых динамичных категорий техники на российском рынке. По оценкам Группы «М.Видео-Эльдорадо», продажи электросамокатов во втором квартале 2019 года выросли примерно в семь раз в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле-июне 2019 года клиенты «М.Видео-Эльдорадо» приобрели около 7000 гаджетов. При этом, средняя цена на них год к году снизилась на 35%. Также расширился ассортимент самих устройств и производителей, работающих в среднем и премиальном сегментах 15 - 30 тысяч рублей.