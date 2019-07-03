МКБ присоединился к ассоциации «Финтех»

Московский кредитный банк (МКБ) вошел в состав ассоциации «Финтех» (АФТ). Соответствующее решение было принято наблюдательным советом АФТ.

МКБ сотрудничает с представителями инновационного сообщества с целью внедрения передовых цифровых решений для оптимизации бизнес-процессов.

«МКБ уделяет большое внимание развитию клиентского сервиса, разработке уникальных продуктов и услуг, основанных на современных технологиях, и их внедрению в повседневную жизнь наших клиентов. Мы убеждены, что сотрудничество с ассоциацией "Финтех" будет способствовать дальнейшему технологическому развитию банка и улучшению качества клиентских сервисов», — сказал Алексей Косяков, заместитель председателя правления МКБ.

МКБ планирует участвовать в проектах АФТ и применять их для решения конкретных бизнес-задач. Такие проекты, как «Мастерчейн», «Открытые API» и «Система быстрых платежей», разрабатываемые на площадке ассоциации, помогут расширить технологические возможности банка, повысить качество предоставляемых услуг и снизить их стоимость.

«На площадке ассоциации "Финтех" ключевые участники финансового рынка разрабатывают самые современные технологические решения, а также активно способствуют созданию благоприятной среды, в том числе правовой, для внедрения инноваций. Мы рады приветствовать МКБ в числе участников АФТ. Уверены, что сервисы, созданные на площадке ассоциации, помогут МКБ оптимизировать бизнес-процессы и выведут банк на новый уровень взаимодействия с клиентами», — отметила управляющий директор ассоциации «Финтех» Татьяна Жаркова.