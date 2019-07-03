МИБ реализовал комплексный проект по МСФО 9 вместе с «Диасофт»

«Диасофт» объявил о завершении проекта по переходу на новый стандарт финансовой отчетности – МСФО (IFRS) 9 в Международном инвестиционном банке (МИБ). В банке установлена полная линейка инструментов для учета и отчетности от «Диасофт» – система FLEXTERA и решение FLEXTERA BI в части подготовки отчетности по МСФО и управленческой отчетности. В новом проекте партнеры автоматизировали резервирование для всех финансовых инструментов и полностью переработали комплект отчетности под параметры МСФО (IFRS) 9.

Как международная межгосударственная организация, имеющая безналоговый статус в России, МИБ исторически ведет учет и отчетность согласно правилам МСФО, поэтому при вступлении в силу нового стандарта МСФО 9 в основном требовалось внедрить только новые начисления резервов.

Перед командой «Диасофт» стояла задача автоматизировать формирование резервов МИБ под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, подверженным кредитному риску, а также обеспечить корректную загрузку в хранилище отчетности данных резервов и новых расчетных показателей резервов согласно стандарту. Так как МИБ ведет учет по некоторым направлениям деятельности во внешних системах, команда «Диасофт» поддержала формирование резервов как по инструментам, которые ведутся в продуктовых компонентах FLEXTERA, так и по тем, которые относятся к сторонним системам. Для этого специалисты связали учетные данные резервов и активов с данными счетов и проводок в балансе и использовали систему FLEXTERA BI для анализа причин движения активов и резервов.

Совместными усилиями специалисты банка и «Диасофт» автоматизировали расчет показателей, необходимых для формирования оценочного резерва: Probability of Default (вероятность дефолта, определение параметра выполняется исходя из кредитного рейтинга контрагентов и влияния макроэкономических прогнозных показателей на контрагентов), а также Loss Given Default (ожидаемые кредитные убытки, а именно ожидаемый объем непоступления денег по финансовому активу в случае его дефолта).

При поддержке «Диасофт» в части доработки продукта FLEXTERA «Резервы» банк перевел формирование резервов по всем инструментам, включающим кредиты, депозиты, сделки РЕПО и другие сделки на финансовых рынках, финансовые гарантии и обязательства по предоставлению займов, на расчет по МСФО (IFRS) 9. В итоге в ходе проекта были доработаны резервы в учете, настроена подготовка комплекта отчетности под требования МСФО 9, внедрен функционал анализа изменения резервов.

Елена Миндукшева, заместитель финансового директора МИБ, отметила: «Мы убедились в надежности «Диасофт» как технологического партнера в ходе долгосрочного сотрудничества, поэтому уверенно приступили к реализации нового проекта в рамках вступления в силу МСФО 9. Все этапы проекта мы реализовывали вместе с командой «Диасофт», использовали итерационный подход в процессе разработки. В итоге мы не только реализовали необходимый объем доработок по новой методологии для соблюдения требований МСФО 9, но и получили автоматизированную отчетность новых раскрытий в рамках МСФО 9, которая, помимо всего прочего, представляет собой инструмент для подробной детализации, позволяющий оценить причины изменения расчетной величины резервов, провести факторный анализ изменений за отчетный период».

Николай Макаревич, член правления, директор направления «Решения BI, учет и отчетность» компании «Диасофт», сказал: «Внедренный функционал для поддержки МСФО 9 является уникальным и, полностью соответствует передовой методологии МИБ. Отмечу, что наши коллеги из МИБ всегда отслеживают тенденции в части предоставления отчетности и сразу внедряют новые стандарты, поддерживая не только регламентные формы, но и использование современных и удобных инструментов для подготовки отчетности».