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Клиенты МГТС получат до 50% кэшбэка за покупки через сервис golama

Интернет Веб-сервисы

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в группу МТС, запустила партнерскую программу с популярным онлайн-сервисом быстрой доставки продуктов golama. В результате сотрудничества абоненты МГТС смогут получать услуги связи практически бесплатно.

Первым шагом сотрудничества стала совместная акция, в которой клиенты МГТС смогут получить до 50% кэшбэка за покупки через приложение golama в гипермаркетах «Лента», METRO, «ВкусВилл», «Бахетле», Royal Canin и Фреш Маркет 77. Кэшбэк в размере 500 бонусных рублей предоставляется при первом заказе на личный счет клиента МГТС, при условии, что сумма первой покупки составит не менее 1000 рублей. Лимит начисления кэшбэка на один лицевой счет за время действия акции — 1500 бонусных рублей, доставка осуществляется день в день к точно выбранному клиентом времени.

«МГТС продолжает развивать систему партнерских проектов, направленных на повышение уровня комфорта своих клиентов, которых на сегодня более 5,5 млн человек. Они уже могут через наших партнеров удаленно заказывать различные бытовые услуги, ремонтировать компьютерную технику и интернет-устройства и теперь смогут несколько месяцев пользоваться услугами связи бесплатно. Размер бонуса полностью покрывает размер ежемесячной абонентской платы за самый популярный на сегодняшний день тариф «Крутой» со скоростью 500 Мбит/с, — комментирует Алексей Назаров, коммерческий директор МГТС. — Мы открыты к сотрудничеству и с другими поставщиками различных домашних сервисов и надеемся, что вместе сможем сделать жизнь москвичей еще более комфортной».

«Сервис golama помогает тысячам людей не терять время в пробках и очередях в магазинах. Заказать продукты можно по пути с работы, на прогулке в ребенком или в любом удобном месте со своего смартфона. Новая акция с кэшбэком для МГТС поможет пользователям не только экономить время, но и свой бюджет», — прокомментировал Андрей Толмачёв, генеральный директор golama.

Акция распространяется на новых пользователей сервиса доставки и продлится до 23 ноября включительно.



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