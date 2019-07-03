Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Интеграция АТС Zadarma и Zendesk

Интеграция Бизнес-приложения Облачные технологии

Сервис облачной телефонии Zadarma получил официальную интеграцию с популярной HelpDesk системой Zendesk.

pluszendesk850450.png

Интеграция АТС Zadarma и Zendesk

Функции интеграции:

  • Встроенный в интерфейс Zendesk веб-телефон Zadarma, возможность звонка клиентам в один клик из браузера;
  • Всплывающая карта клиента при входящем и исходящем звонке;
  • Интеграция статистики звонков;
  • Возможность прослушивания записи разговоров прямо из Zendesk;
  • Перенаправление звонка на ответственного сотрудника.

Официальная интеграция двух систем абсолютно бесплатная и работает без дополнительных модулей и сторонних посредников. Также облачная АТС Zadarma имеет официальные бесплатные интеграции с другими популярными бизнес-приложениями и CRM-системами: «Битрикс24», AmoCRM, ZohoCRM, ZohoDESK, Salesforce, «Мегаплан», RetailCRM.



Другие материалы рубрики

Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард

«Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот»

Россияне научили ИИ распознавать поддельные паспорта в темноте. Видео

Как пользователям ERP защититься от разорительных планов SAP и Oracle

«1С» переводят на английский, чтобы иностранцам было удобнее программировать

Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus

Техника

Как выбрать монитор для ПК на все случаи жизни

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Обзор трансформера HP Spectre Folio: кожаный ноутбук

Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM
Показать еще
Персона месяца

Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации

Денис Чамара

ИТ-директор Санкт-Петербурга

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Бизнес от кибератак защищают искусственный интеллект и большие бюджеты Цифровизация логистики: как DevOps меняет грузоперевозки Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии