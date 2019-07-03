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IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года

Бизнес Финансовые результаты Техника

Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC. Сразу три смартфона Honor попали в ТОП-5 по продажам после I квартала. Лидером стал Honor 7A, за ним следует Honor 10 Lite, пятое место взял Honor 8X.

Отчет был подготовлен исследовательской и консалтинговой компанией International Data Corporation (IDC). IDC специализируется на изучении мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций. Компания открыла свое представительство в России в 1995 г. По данным IDC, за это время компания провела более 30 исследований по российскому рынку и организовала около 20 мероприятий.

Не так давно Honor объявил о запуске нового интернет-магазина, где доступны для покупки продукты бренда. В честь открытия магазина Honor предлагает приобрести смартфоны, часы и аксессуары по выгодным ценам. Например, Honor Band 4 доступен за 2,99 тыс. руб. вместо 4,49 тыс. руб. каждый вторник в течение июля. А для тех, кто зарегистрируется на сайте с 1 по 7 июля, бренд предоставит купон на скидку 1 тыс. руб. для смартфонов стоимостью от 10 тыс. руб.



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