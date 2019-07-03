Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

«Гарда технологии» и «Ред софт» подтвердили совместимость своего ПО

Интеграция Бизнес-приложения

«Гарда технологии» и «Ред софт» провели тестирование совместимости продуктов СУБД «Ред База Данных» и системы защиты баз данных «Гарда БД». Успешные результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате.

СУБД «Ред База Данных» - современная российская промышленная СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под №1. СУБД «Ред База Данных» обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает возможность ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных.

«Гарда БД» — система аудита и защиты к серверам баз данных и серверам веб-приложений, содержащим конфиденциальную, коммерческую и критически важную информацию.

Контролировать доступ к СУБД «Ред База Данных» с помощью «Гарда БД», можно тремя способами: пассивным, работая с копией трафика и осуществляя лишь функцию мониторинга; С помощью агентского ПО на сервере СУБД, контролируя локальные подключения; в виде активного сетевого экрана, устанавливая систему в разрыв, что позволяет блокировать нежелательные события.

Программное обеспечение «Гарда БД» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Система также сертифицирована ФСТЭК России и имеет «Свидетельство о результатах экспертной оценки» системы «Гарда БД» подтверждающее, что система не противоречит требованиям стандарта PCI DSS.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт», отметил: «В целях обеспечения реализации программы импортозамещения в сфере программного обеспечения российские разработчики должны в первую очередь стремиться обеспечить совместимость своих продуктов. Работа в этом направлении приоритетна для Ред софт. Подтвержденная совместимость системы защиты баз данных «Гарда БД» позволит обезопасить работу в среде СУБД «Ред База Данных» и предложить рынку надежное импорто-независимое решение».

Сергей Добрушский, директор по разработке системы защиты баз данных, сказал: «В последние несколько лет российские продукты как в области хранения, так и защиты данных совершили серьезный прорыв, поэтому крайне важно заниматься интеграцией решений данных классов. Подобные примеры совместного тестирования на совместимость позволит клиентам быть уверенным в качестве совместной работы продуктов, и как следствие минимизацию ресурсов, потраченных на их внедрение, что является очень важными факторами при выборе решений, а актуальность вопроса в части импортозамещения добавит актуальности в сторону выбора современных российских продуктов для хранения данных, их мониторинга и обеспечения комплексной безопасности».



Другие материалы рубрики

Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард

«Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот»

Россияне научили ИИ распознавать поддельные паспорта в темноте. Видео

Как пользователям ERP защититься от разорительных планов SAP и Oracle

«1С» переводят на английский, чтобы иностранцам было удобнее программировать

Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus

Техника

Как выбрать монитор для ПК на все случаи жизни

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Обзор трансформера HP Spectre Folio: кожаный ноутбук

Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Бизнес от кибератак защищают искусственный интеллект и большие бюджеты Цифровизация логистики: как DevOps меняет грузоперевозки Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии