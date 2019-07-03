FleishmanHillard назвала самые популярные направлениях в высоких технологиях

Согласно результатам исследования глобальной коммуникационной сети FleishmanHillard «Технологические тренды 2019. Увлечения. Страхи. Будущее», в 2019 г. потребители нацелены на более глубокое изучение технологии искусственного интеллекта и ожидают от брендов примеры ее реального применения. Более ответственное и осмысленное отношение к ИИ – только один из технологических трендов, которые могут повлиять на восприятие новых продуктов.

Это первое исследование FleishmanHillard, в котором представлены аналитические данные о технологической сфере. Специалисты компании подготовили обзор основных технологических трендов 2019 г., опираясь на результат анализа дискуссий в Twitter, а также мнения и прогнозы технологических лидеров различных отраслей. Одна из основных целей исследования – предоставить брендам информацию об ожиданиях потребителей и помочь им в подготовке к будущим вызовам в области высоких технологий.

Согласно данным исследования, в 2019 г. восприятие ИИ выйдет на новый уровень – пользователи стремятся уйти от абстрактных определений и концепций к пониманию практической ценности технологии и вариантах ее использования. Один из ярких примеров – популяризация виртуальных собеседников (чат-ботов) и последующий рост дискуссий о них. Количество сообщений в Twitter на данную тему выросло на 54% в период с 2017 по 2018 г. В связи с этим авторы исследования указывают на то, что в технологической гонке победят бренды, которые не просто внедряют ИИ, но и подробно объясняют аудитории суть технологии и ее влияние.

Елена Фадеева, президент коммуникационной группы «Орта», генеральный директор FleishmanHillard Vanguard, сказала: «Защита пользовательских данных окончательно закрепится в лидерах технологических трендов 2019 г. Бизнес и власти согласны в том, что для укрепления общественного доверия к новым технологиям необходимы правила в области этики и безопасности данных. Другое исследование агентства показало, что более 80% потребителей называют защиту данных "очень важной" – даже важнее здравоохранения и образования в Великобритании и здравоохранения и свободы слова – в США».

Софи Скотт, руководитель глобальной практики технологий FleishmanHillard, сказала: «В центре внимания этого года будет и технология блокчейна – ее применение может выйти за пределы майнинга, криптовалют и инвестиций, в сферу развития умных городов и цифровой трансформации. Анализ обсуждений в Twitter показал, что доля разговоров на эту тему в 2017 г. увеличилась на 24% и в 2018 г. на 76%. При этом растет и перспектива более глубоких дискуссий с прицелом на долгосрочную перспективу. Это значит, что те бренды, которые смогут ясно донести до потребителей суть своих технологий на основе блокчейна, значительно преуспеют в конкуренции».

Одним из наиболее популярных направлений ИИ в 2019 г. станет дополненная аналитика (augmented analytics), которая с помощью инструментов машинного обучения стремится расширить возможности человеческого мышления, а не заменить их. Благодаря автоматизации процесса подготовки данных и их визуализации даже компании без технологического опыта могут существенно расширить возможности аналитики больших данных. Брендам надо быть готовым к тому, что потребители захотят понять суть дополненной аналитики и ее место среди других технологических трендов.

Кроме того, в 2019 г. актуализируется тема периферийных вычислений (edge computing) – концепция децентрализованной обработки информации на границе сети, в непосредственной близости к источнику данных. Они позволят анализировать локальные данные с подключенных к интернету устройств в режиме реального времени, избавляя от необходимости их переноса на отдельные сервера. Интерес к этому процессу активизируется на фоне развития сетей нового поколения 5G, доля обсуждения которых в Twitter в 2017-2018 гг. выросла с 42 до 58%.

Значительные перемены также привнесут виртуальная реальность, дополненная реальность и смешанная реальность, которые превратят компьютер из устройства в настоящую технологическую среду и позволят создать для пользователей новые впечатления и даже открыть новые индустрии. Наиболее заметное влияние данные технологии окажут на ритейл, промышленное производство и здравоохранение.

Уверенную динамику развития покажет направление «умных тканей». По прогнозам аналитиков, электронный текстиль будет чаще применяться дизайнерами и компаниями-производителями, меняя привычное представление потребителей об одежде. Только в 2018 г. доля дискуссий об «умных тканях» выросла на 11%. Исследователи отмечают, что экзоскелеты, обсуждение которых с 2017 по 2018 г. увеличилась на 13%, перейдет из области научной фантастики в утилитарную сферу. В этой связи основная задача компаний – показать потребителю ценность их применения в логистике, на производстве и складах. Наконец, исследователи ожидают активизации интереса к теме квантовых компьютеров и созданию цифровых двойников (digital twin) для различных объектов и процессов.

Аналитики FleishmanHillard изучили более 1 млрд дискуссий на английском языке в Twitter в течение 2017-2018 гг., а также опросили лидеров мнений из различных отраслей о технологических увлечениях пользователей, страхах и возможностях 2019 г. Полученные результаты позволяют понять отношение людей к технологическим переменам и выяснить, как бренды должны реагировать на них в 2019 г.