R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3

R-style Softlab реализовала возможность онлайн-взаимодействия банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3. В ходе проекта специалисты ИТ-компании перевели функциональность для интеграции с ГИС ЖКХ на СМЭВ 3, а также перенесли функциональность для обработки запросов и сообщений от ГИС ГМП из АБС (RS-bank v. 5.5 и RS-bank V.6) в программный комплекс RS-connect, обеспечивающий обмен данными банков с государственными информационными системами и ведомствами, подключенными к СМЭВ.

Благодаря обновлениям кредитно-финансовые учреждения, в которых установлены модули RS-connect, смогут использовать единую точку входа для работы с ГИС ГМП (в том числе и с новыми форматами сведений — 2.1.1) и ГИС ЖКХ, что снижает затраты на обслуживание и мониторинг этих взаимодействий.

«Перевод модулей из состава линейки RS-connect на СМЭВ 3 позволит банкам улучшить качество обмена данными, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-bank, R-style Softlab. — Основное отличие СМЭВ 3 от СМЭВ 2 заключается в переходе с синхронного взаимодействия на асинхронное, что позволяет гарантировать доставку запросов в ГИС ЖКХ и ГИС ГМП за счет повышения отказоустойчивости систем госорганов».