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«Облако Mail.ru» научилось определять посещенные страны по фотографиям

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Mail.ru Group запустила функцию определения посещенных стран по фотографиям, хранящимся в «Облаке Mail.ru». Сервис проанализирует геолокационные признаки фотографий, сгруппирует их и покажет статистику путешествий, которой можно поделиться с друзьями.

С помощью новой функции любители путешествий смогут вспомнить, сколько и какие страны они посетили с момента появления у них первого смартфона. Все фотографии пользователя в мобильном приложении облака распознаются по геолокации и распределяются по карте мира.

Помимо визуализации новый сервис предоставляет статистику о путешествиях — сколько процентов государств от всех существующих пользователь посетил за определенное время. Данные в виде инфографики можно сохранить картинкой или поделиться ею в социальных сетях.

«В текущем ритме жизни многие события быстро забываются. И зачастую, снимки на телефоне — единственный способ вспомнить важные моменты жизни. Вот почему команда "Облака Mail.ru" уделяет столько внимания работе с фотографиями. Хранилище должно не только надежно сохранять, но упрощать доступ человека к его воспоминаниям», — сказал Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group.

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