Epam объявил о приобретении разработчика решений для электронного обучения Competentum

Epam Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения, объявил о приобретении Competentum. Компания Competentum – эксперт в разработке, оптимизации и персонализации контента учебных программ и создатель корпоративной системы дистанционного обучения Shareknowledge. Приобретение позволит Epam расширить свою собственную экспертизу в разработке образовательных платформ и образовательного процесса для инженеров внутри и за пределами компании и также усовершенствовать предложения по цифровой трансформации для клиентов из таких индустрий, как медиа, здравоохранение, издательское дело и образовательные технологии.

Competentum преимущественно специализируется на разработке и оптимизации образовательных решений, имеет опыт в создании цифровых платформ и сервисов, сфокусированных на поддержании досконально продуманного, интерактивного учебного процесса с внедрением искусственного интеллекта.

Платформа Shareknowledge станет дополнением к программе Epam Agile Professional Development. Кроме того, она будет использоваться как базовый акселератор в создании решений в сфере Risk & Compliance, где соответствие государственным и корпоративным стандартам является исключительно важным.

Олег Вильчинский, VP, Global Head of Business Information Solutions Practice Epam, сказал: «Тенденция такова, что все крупные ИТ-компании движутся в сторону предложения услуг по трансформации, где одна из основных целей – помощь в профессиональном развитии клиентов. И Epam не исключение. От нас требуется вовлечение во все сервисы и жизненные циклы платформы заказчика — от контентной стратегии и дизайна до создания полномасштабного цифрового, физического и виртуального опыта. Объединение нашей экспертизы в консалтинге, дизайне и внедрении с глубокой контентной экспертизой Competentum позволит нашим клиентам создавать новые бизнес-модели и полноценно поддерживать их на базе новейших образовательных технологий и цифровых платформ».

Наталья Соболева, CEO Competentum, сказала: «Мы рады присоединиться к Epam в стремлении создания полномасштабной платформы для цифрового обучения. Наш опыт в разработке вовлекающего контента и передовые решения по адаптивному обучению в STEM, здравоохранении и GRC могут значительно ускорить время разработки и ввода решений в эксплуатацию для клиентов, позволить им трансформировать собственные обучающие платформы и улучшать пользовательский опыт»