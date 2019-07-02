«Автоматика» показала новинки в области анти-БПЛА

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал свои новейшие разработки, а также испытанные продукты в области обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) делегациям из восьми стран на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». В ходе форума концерн впервые представил мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА «Сапсан-бекас», а также новую разработку «Луч».

Концерн продемонстрировал свою продукцию делегациям из Ирана, Ирака, Вьетнама, Филиппин, Венгрии, Малайзии, Кубы и Казахстана. Иностранные заказчики проявили высокую заинтересованность и подтвердили готовность вести переговоры о возможности закупки данных комплексов, отметили в «Автоматике».

Система «Сапсан-бекас» обнаруживает беспилотник на расстоянии до 10 км, отслеживает его передвижение и выводит из строя на расстоянии более 7 км, подавляя системы навигации, управления и сбора информации.

В состав «Сапсан-бекас» входит несколько подсистем: активная радиолокация с видео- и оптоэлектронным сопровождением, системой радиотехнического обнаружения, идентификации и пеленгации как БПЛА, так и местонахождения пилота, а также подсистема радиоподавления. «Сапсан-бекас» способен круглосуточно, в автоматическом и/или полуавтоматическом режимах контролировать воздушное пространство, распознавать воздушные объекты и противодействовать их противоправному применению. Комплекс отслеживает также и БПЛА, летящие в режиме радиомолчания.

Радиоподавление БПЛА в составе комплекса осуществляет подсистема «Луч», которую на «Армии» также продемонстрировали впервые. «Луч» воздействует на каналы навигации, управления и передачи информации беспилотника, излучая помехи одновременно в одиннадцати диапазонах. Система работает по принципу «свой-чужой» – «Луч» не оказывает воздействие на БПЛА, информация о которых заранее внесена в базу данных комплекса. При этом подсистема может работать не только в составе «Сапсан-бекас», но и автономно, благодаря наличию отдельного пульта управления.

На форуме представители иностранных делегаций также познакомились с комплексами радиоэлектронного обнаружения, идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам «Пищаль-ПРО», «Таран-ПРО», «Купол», которые в настоящее время уже поставляются заказчикам. «Сапсан-бекас» также готов к поставкам.

«Угрозы, создаваемые беспилотными летательными аппаратами, сейчас стали актуальны во всем мире, особое значение имеет защита от них на объектах критической инфраструктуры различных предприятий, в зонах проведения массовых мероприятий, на объектах транспортной инфраструктуры. БПЛА могут быть оснащены высококачественными фото- и видеокамерами, средствами радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, могут быть носителями опасных грузов. Концерн "Автоматика" способен удовлетворить основные потребности заказчиков, как в части обнаружения, так и в части различных вариантов предупреждения угроз, создаваемых противоправным применением БПЛА. "Сапсан-бекас" опережает по тактико-техническим характеристикам большинство аналогичных российских и зарубежных систем, существующих на данный момент. Наши разработки отличаются комплексным подходом, простотой в использовании и мобильностью, их преимущества подтверждены интересом заказчиков и уже заключенными контрактами», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.