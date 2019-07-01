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«ВТБ факторинг» и «Венчур инжиниринг лаб» запустили финтех-платформу Getfinance

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«ВТБ факторинг» и компания «Венчур инжиниринг лаб», компания в сфере цифровизации финансовых продуктов и сервисов в сегменте госзакупок, объявили о запуске мультифакторной финтех-платформы Getfinance. Основная цель ее создания – формирование нового массового сегмента рынка коммерческого онлайн-финансирования в России и развитие инновационного сервиса онлайн-факторинга для сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП).

Getfinance – это первая мультифакторная платформа, на которой в цифровой формат переведен весь цикл заключения договоров, обработки и выдачи финансирования, а также последующего сопровождения и учета сделок. Проект разработан специально для финансирования цепочек поставок (supply chain finance) и, по заявлению представителей «ВТБ факторинг», не имеет аналогов в России.

С помощью онлайн-платформы поставщики смогут дистанционно заключать договоры факторинга, досрочно получать финансирование по завершенным этапам или полностью выполненным контрактам. Заказчикам и покупателям она обеспечивает контроль, безопасность и бесперебойность поставок от неограниченного количества своих поставщиков, а также дает возможность управлять своей задолженностью. Факторинговым компаниям Getfinance позволяет привлечь новых клиентов и кратно сократить издержки. Технологии Getfinance снимают ограничения по минимальной сумме сделки, что делает платформу удобной для бизнеса и открывает широкие возможности получения финансирования, прежде всего, для субъектов МСП.

«ВТБ факторинг» выступит опорной факторинговой компанией платформы. При этом Getfinance предусматривает формирование маркетплейса и участие в нем других игроков рынка.

Антон Мусатов, генеральный директор «ВТБ факторинг», сказал: «Во всем мире поддержка лидером рынка в момент запуска нового проекта или сервиса – важный положительный сигнал для его будущих пользователей. Мы рассматриваем наше участие в запуске финтех-платформы Getfinance как стимул для дальнейшего развития удобных и надежных финансовых сервисов на российском рынке. Платформа Getfinance позволит компаниям быстро и в удобном онлайн-формате получить оплату по выполненным контрактам, пополнить, таким образом, свой оборотный капитал и снизить риски кассовых разрывов. Она также поможет решить многие трудности во взаиморасчетах всех сторон в коммерческих сделках. Услуги платформы Getfinance сразу будут доступны всем существующим и будущим клиентам "ВТБ факторинг", и далее – другим участникам Getfinance, формируемого маркетплейса коммерческого онлайн-финансирования в РФ».

Егор Газетин, генеральный директор Getfinance, отметил: «С каждым годом новые технологии проникают в сферу бизнеса все быстрее, современные финансовые продукты и решения становятся ближе к своим клиентам. Благодаря этому бизнесу сегодня гораздо проще получить финансовую поддержку для своего развития. В Getfinance мы на деле реализовали эту задачу. Наша платформа автоматизирует факторинг и предлагает его в качестве полностью дистанционного продукта, который значительно ускоряет и упрощает процесс предоставления финансирования. Наличие в партнерах крупнейшего игрока рынка – "ВТБ факторинг" – придаст проекту гарантии и финансовую стабильность, обеспечив охват потенциальной клиентской базы. С учетом тенденций на рынке, появление этого решения весьма своевременно. Особенно для сегмента МСП в сфере госзакупок, который оценивается нами в 500 тыс. участников, более 4 млн заключенных контрактов и потенциалом коммерческого онлайн финансирования в 1 трлн руб. в год. Приглашаем всех потенциальных клиентов и партнеров присоединяться к нам и начать сотрудничать с платформой Getfinance».

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