В «Сколково» откроется исследовательский центр «Ред софт»

«Ред софт» вложит 100 млн рублей в создание на территории ИЦ «Сколково» центра разработок и исследований. Это предусматривает соглашение о партнерстве, подписанное Фондом «Сколково» и «Ред софт».

«Ред софт» планирует регулярно принимать участие в организуемых Фондом научных и технологических конференциях.

Алексей Борисов, директор по акселерации Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметил: «В компаниях-участниках "Сколково" работает уже более 30 тыс. инженеров и разработчиков. Мы договорились с "Ред софт" содействовать развитию их платформенных решений через создание открытой экосистемы, вовлечение в разработку приложений и комплексных систем для программных платформ "Ред софт" как наших, так и сторонних компаний».

Максим Анисимов, генеральный директор компании «Ред софт», сказал: «Стать частью такого мощного и креативного сообщества как "Сколково" - особая привилегия и важный этап в развитии "Ред софт". Это, однозначно, простимулирует потенциал наших разработчиков, что отразится на конечных результатах. У нас большие планы и много идей, которые мы обязательно осуществим при поддержке Фонда».

«Ред софт» – российский поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты по хранению и управлению данными на основе собственной линейки общесистемных продуктов – это операционная система РЕД ОС, система управления базами данных СУБД «Ред база данных», платформа разработки прикладных решений «Ред платформа документооборота», система распознавания лиц Gembaface.

Среди проектов «Ред софт» как крупные ведомственные информационные системы (АИС ФССП России), так и широко тиражируемые компактные решения по работе с системой межведомственного электронного взаимодействия (РЕДШЛЮЗ). Продукты компании входят в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных и соответствуют современным требованиям безопасности, что допускает их использование в рамках программы правительства по импортозамещению.