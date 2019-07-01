Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

В «Сколково» откроется исследовательский центр «Ред софт»

Интеграция Инфраструктура

«Ред софт» вложит 100 млн рублей в создание на территории ИЦ «Сколково» центра разработок и исследований. Это предусматривает соглашение о партнерстве, подписанное Фондом «Сколково» и «Ред софт».

«Ред софт» планирует регулярно принимать участие в организуемых Фондом научных и технологических конференциях.

Алексей Борисов, директор по акселерации Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметил: «В компаниях-участниках "Сколково" работает уже более 30 тыс. инженеров и разработчиков. Мы договорились с "Ред софт" содействовать развитию их платформенных решений через создание открытой экосистемы, вовлечение в разработку приложений и комплексных систем для программных платформ "Ред софт" как наших, так и сторонних компаний».

Максим Анисимов, генеральный директор компании «Ред софт», сказал: «Стать частью такого мощного и креативного сообщества как "Сколково" - особая привилегия и важный этап в развитии "Ред софт". Это, однозначно, простимулирует потенциал наших разработчиков, что отразится на конечных результатах. У нас большие планы и много идей, которые мы обязательно осуществим при поддержке Фонда».

«Ред софт» – российский поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты по хранению и управлению данными на основе собственной линейки общесистемных продуктов – это операционная система РЕД ОС, система управления базами данных СУБД «Ред база данных», платформа разработки прикладных решений «Ред платформа документооборота», система распознавания лиц Gembaface.

Среди проектов «Ред софт» как крупные ведомственные информационные системы (АИС ФССП России), так и широко тиражируемые компактные решения по работе с системой межведомственного электронного взаимодействия (РЕДШЛЮЗ). Продукты компании входят в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных и соответствуют современным требованиям безопасности, что допускает их использование в рамках программы правительства по импортозамещению.

Другие материалы рубрики

НИИ «Восход» отодвигает «Ростелеком» от проекта «Гособлака» ценой 47 миллиардов

«Ланит» чудом получил крупный ИТ-подряд «Почты России», но потерял 5 млн из-за технической ошибки

ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов

На рынок выходят новые микроЦОДы

На российском рынке СХД обвал после взлета

Российский банк построил нейросеть в Microsoft Azure, чтобы следить за настроением клиентов

Техника

Как выбрать монитор для ПК на все случаи жизни

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Обзор трансформера HP Spectre Folio: кожаный ноутбук

Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM
Показать еще
Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Цифровизация логистики: как DevOps меняет грузоперевозки Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии