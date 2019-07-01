В СевГУ создадут кафедру для реализации проекта «Умный город»

Новая кафедра откроется в сентябре

Решение о создании кафедры было принято на очередном заседании общественно-делового экспертного совета приоритетного проекта «Умнуый город» – тогда университет подписал соглашение с департаментом экономического развития Севастополя. В заседании приняли участие представители СевГУ, профильных департаментов и правительства Севастополя, федеральных органов исполнительной власти, предприятий и организаций – всего более 30 человек.

Занятия на кафедре начнутся 1 сентября 2019 г. На это направление университет готов выделить 6 бюджетных мест и более 10 коммерческих.

Городу нужны квалифицированные специалисты

Вуз будет обучать профессионалов в области проектирования, модернизации и технической поддержки интеллектуальных технологий в комплексных проектах цифровизации городской среды. «Задача кафедры –готовить специалистов для всей системы, входящей в проект «Умный город». Кафедра войдет в состав Института национальной технологической инициативы. Миссия этого института – готовить специалистов для рынков будущего», – сообщил ректор СевГУ Владимир Нечаев. В свою очередь, руководитель проекта «Умный город» Петр Даричев отметил дефицит квалифицированных кадров в области интеллектуальных цифровых технологий: «Реализуя проект «Умный город», мы проанализировали потребность в создании новых рабочих мест, поэтому для нас крайне важно вырастить собственных специалистов высокого уровня в нашем городе».

СевГУ больше года работает над цифровизацией города

При поддержке правительства Севастополя Государственный университет запустил проектный офис «Умного города» 26 декабря 2017 г. Полноценная же работа началась в 2018 г. Тогда на базе вуза была открыта площадка по управлению проектом, чтобы студенты и сотрудники могли принимать участие в цифровизации городской среды. «Цифровой двойник» – прототип для тестирования решений «Умного города».

На базе «Умного города» студенты и преподаватели университета собираются запустить проект «Цифровой двойник» – прототип города в виртуальной реальности. В рамках проекта начнет работать большой информационный портал, который позволит быстро получать подробную информацию о происходящих в городе событиях. Сервис позволит объединить в одну систему все информационные контуры города: пользователи смогут узнавать необходимые сведения о подаче воды, газа и электроэнергии, отслеживать трафик на городских улицах, пользоваться услугами в сферах образования и здравоохранения и даже наблюдать за экологической ситуацией в городе.

«В виртуальной реальности можно будет ставить опыты, прогнозировать поведение всего города или его отдельных систем, программа позволит ускорить обмен информацией между различными ведомствами», – сообщает директор ГБУ «Центр энергоэффективности и развития городской инфраструктуры города Севастополя» Лариса Гришина.

По планам сотрудников университета, «Цифровой двойник» начнет работать уже к 2020 г.