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«Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов

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«Уралхим» объявил о старте программы цифровизации сервисных функций холдинга, основанной на роботизации бизнес-процессов (RPA), текстовой аналитике и технологиях искусственного интеллекта. Программа реализуется филиалом «Объединенный центр обслуживания» (ОЦО) ОХК «Уралхим».

Цель проекта - повышение производительности и снижение себестоимости услуг по обеспечению бизнес-процессов холдинга, а также повышение качества предоставляемых услуг.

Программа состоит из нескольких этапов, первый из которых – создание цифровой платформы - завершен. Проект был реализован в сотрудничестве с ведущими компаниями-разработчиками программных обеспечений – «Preferentum» (ГК «Аплана») и «UiPath».

Единым окном для оказания сервисных услуг предприятиям «Уралхима» является «Сервисный портал», разработанный в филиале ОЦО в январе и в настоящий момент масштабирующийся на все площадки холдинга. Многофункциональная сервисная платформа работает по принципу портала «Госуслуг». Ресурс интегрирован со множеством корпоративных информационных систем и сервисными роботами.

В разработке использовались такие программные продукты, как ROBIN Classifier (на базе собственной технологии Preferentum) – текстовая аналитика, машинное обучение, Искусственный интеллект, и UiPath – роботизированная автоматизация процессов.

Владимир Руденко, руководитель департамента информационных технологий филиала «ОЦО» ОХК «Уралхим» в городе Перми, отметил: «Трансформацию сервисов мы начали с ИТ-функции внутри нашего филиала. Внедрив Искусственный интеллект в Службу поддержки пользователей, куда ежедневно поступают тысячи заявок и обращений, мы получили качественную круглосуточную поддержку пользователей корпоративной сети всей компании. Искусственный интеллект сегодня обрабатывает порядка 80% обращений, с быстрой реакцией и минимумом ошибок. Разработанная цифровая платформа показала хорошие результаты, и мы готовы масштабировать этот опыт и на другие сервисные функции и направления в рамках деятельности холдинга. В ближайших планах внедрение искусственного интеллекта в процессы закупочной деятельности компании».

Также в филиале «ОЦО» в настоящее время тестируются сервисные платформы чат-ботов, которые помогут пользователям найти ответы на многие вопросы в режиме онлайн.

Валерий Фокин, руководитель Департамента по информационным технологиям ОХК «Уралхим», сказал: «Цифровая трансформация становится важнейшим инструментом развития и повышения эффективности бизнес-процессов. Использование современных технологий открывает нам новые возможности, но при этом важное место занимает перестройка и отладка самих процессов, осуществляемых внутри компании. В рамках проекта цифровизации сервисной функции «Уралхима» проведена масштабная работа по перестройке и оптимизации целого ряда внутренних процессов, полностью пересмотрен каталог сервисных услуг, теперь они стали более прозрачными и понятными бизнесу».

Павел Борченко, директор направления инновационных проектов ГК «Аплана», отметил: «В рамках проекта цифровизации сервисной функции компании «Уралхим» использовался ROBIN Classifier, позволяющий классифицировать неструктурированные тексты с помощью машинного обучения. Данная технология помогает снизить затраты на диспетчеризацию заявок и сосредоточиться на их обработке узкоспециализированными сотрудниками и программными роботами».

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